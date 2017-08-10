АФК "Система" заявила о готовности пойти на мировую с Роснефтью

УФА, 10 авг — РИА Новости. АФК "Система" готова к мирному урегулированию спора с "Роснефтью" на 170,6 миллиарда рублей, если независимый эксперт признает негативные последствия от реорганизации "Башнефти", заявил представитель АФК в суде.

Арбитраж Башкирии в четверг рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.

"Мы за открытый публичный процесс. Если независимый эксперт, обладающий специальными познаниями (проведя экспертизу), установит негативные последствия от реорганизации ("Башнефти"), мы готовы нести ответственность. Если независимый эксперт — любой, предложенный нами, или истцом, может быть выбранный судом — мы готовы к диалогу, мы готовы в этом случае к мирному урегулирования ситуации. Мы уверены в своей позиции, поэтому нужна экспертиза", — сказала представитель АФК, обосновывая необходимость назначения экспертизы.

"Система" не признает иск в полном объеме.