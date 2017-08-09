Собинбанк станет системным инвестором для крымского Генбанка

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правительство Республики Крым как акционер Генбанка приняло решение привлечь Собинбанк, входящий в группу банка "Россия", в качестве системного инвестора для Генбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского банка.

Ранее в среду источник сообщил РИА Новости, что отделения Генбанка, работающие в Крыму, войдут в состав группы банка "Россия".

"Правительство Республики Крым как акционер АО "Генбанк" вело работу по повышению финансовой устойчивости банка и пополнению его капитала. Итогом этой работы и взаимодействия с Банком России стало решение о привлечении в АО "Генбанк" системного инвестора для его дальнейшего развития как одного из ведущих банков Крыма", — сказали в Генбанке.

В качестве инвесторов АО "Генбанк" будет приглашен Собинбанк, входящий в одну из крупнейших финансовых групп — группу АО "АБ "Россия", добавил официальный представитель Генбанка.

"Вхождение инвестора никоим образом не скажется на непрерывности осуществления всех видов банковских операций", — подчеркнули в кредитной организации.

Генбанк — один из крупнейших банков Крыма, а "Россия" — всей РФ. 100% акций Собинбанка принадлежат банку "Россия". По данным РИА Рейтинг, Генбанк занимал на 1 июля 119-е место в российской банковской системе с активами в размере 33 миллиарда рублей, акционерный банк "Россия" — 15-е место с активами в объеме 787,8 миллиарда рублей, Собинбанк — 162 место с активами в 17,8 миллиарда рублей.