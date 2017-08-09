Загрузка "Северного потока" 8 августа превысила 90% проектной мощности

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Загрузка "Северного потока" во вторник превысила 90% от проектной мощности, газопровод Opal вышел на полную мощность, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В период с 1 по 8 августа загрузка "Газпромом" газопровода Opal увеличилась на 30%. Сегодня газопровод вышел на полную мощность. Объем суточной подачи газа на ГИС (газоизмерительной станции — ред.) "Грайфсвальд" 8 августа достиг 140 миллионов кубометров, то есть использование "Северного потока" превысило 90% от проектной мощности. И это летом! Это свидетельствует о высокой востребованности этого экспортного маршрута и его продолжения — газопровода Opal. Его полная загрузка — это объективная рыночная необходимость со стороны наших европейских клиентов", — сказал журналистам Миллер.

Через Opal поступает российское "голубое топливо", приходящее в Европу по морскому газопроводу "Северный поток", но из-за регуляторных ограничений труба была загружена не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое Еврокомиссией решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК.

На прошлой неделе Высший земельный суд Дюссельдорфа и Европейский суд сняли обеспечительные меры по иску PGNiG. После этого Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) также отменило свое временное постановление по этому поводу, что позволило оператору Opal выставлять на торги ранее неиспользуемые мощности газопровода. Первый суточный аукцион был проведен 1 августа, месячный запланирован на 21 августа.