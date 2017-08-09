В Сбербанке рассказали, зачем создают совместное предприятие с "Яндексом"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сбербанк объяснил создание совместного предприятия с "Яндексом" тем, что российский рынок электронной коммерции крайне фрагментирован и на нем отсутствует ярко выраженный лидер.

В среду Сбербанк и "Яндекс" сообщили о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", банк инвестирует в СП 30 миллиардов рублей. Согласно соглашению о намерении, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в совместной компании. До 10% акций СП пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета".

"Амбиции СП — стать крупнейшим игроком рынка электронной коммерции. Мы видим, что на других рынках (США, Китай) есть такие игроки. Сейчас российский рынок электронной коммерции крайне фрагментирован, на нем отсутствует ярко выраженный лидер. Мы видим очевидный тренд на консолидацию рынка, и имеем амбицию стать безусловным его лидером", — сказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Отвечая на вопрос о том, означает ли создание СП с "Яндексом" отказ от планов создать экосистему на базе Alibaba, в Сбербанке отметили, что "никогда не комментировали и не комментируем слухи". "Сейчас можем сказать, что мы рады партнерству с "Яндексом". Для нас это уже не первый опыт — мы вместе владеем "Яндекс.Деньгами", которые за годы нашего совместного владения значительно выросли как по операционным, так и по финансовым метрикам. В отношении "Яндекс.Маркета" мы рассчитываем даже на больший успех", — указали в кредитной организации.

В ноябре 2016 года Сбербанк предложил построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры экосистему по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли, в частности, китайской Alibaba. Глава Сбербанка Герман Греф пояснял, что экосистема создается вокруг новой технологической платформы, которая должна быть построена к концу 2018 года. В декабре он уточнил, что банк планирует предоставлять электронные сервисы в ряде отраслей, включая медицину, туризм, строительство, телекоммуникации, и часть из них планируется запустить уже в 2017 году.

Вместе с тем, в январе основатель и глава Alibaba Group Джек Ма заявлял, что группа изучает размер необходимых инвестиций в СП со Сбербанком.