МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сбербанк и "Яндекс" создают совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета", банк инвестирует в СП 30 миллиардов рублей, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Согласно соглашению о намерении, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

Отмечается, что на момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в совместной компании. До 10% акций СП пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета".

Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка "Яндекс.Маркета" и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.

"Яндекс.Маркет" продолжит работать под управлением текущей команды во главе с генеральным директором Максимом Гришаковым. Он войдёт в совет директоров "Яндекс.Маркета" вместе с еще тремя представителями от "Яндекса" и тремя — от банка.

"Участие Сбербанка в создании лидирующего игрока в сфере электронной торговли важно как для развития цифровой экосистемы Сбербанка, так и для экономики страны в целом. Это партнерство откроет новые возможности для российских компаний, игроков рынка электронной коммерции, малого и среднего бизнеса, а также создаст как условия для роста экспорта российских товаров за рубеж, так и новые возможности для зарубежных участников рынка. Мы успешно сотрудничаем с "Яндексом" в различных областях и рады расширению нашего партнёрства в новом стратегическом направлении", — приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.