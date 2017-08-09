МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сбербанк и "Яндекс" создают совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета", банк инвестирует в СП 30 миллиардов рублей, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Отмечается, что на момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в совместной компании. До 10% акций СП пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета".
Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка "Яндекс.Маркета" и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.
"Яндекс.Маркет" продолжит работать под управлением текущей команды во главе с генеральным директором Максимом Гришаковым. Он войдёт в совет директоров "Яндекс.Маркета" вместе с еще тремя представителями от "Яндекса" и тремя — от банка.