ЛОНДОН, 9 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Экономика Великобритании, хоть и опосредованно, но все же пострадала от введения Россией три года назад ответных мер на западные антироссийские санкции. Наиболее заметное негативное влияние на себе испытали такие сектора, как рыболовство, свиноводство, финансовый сектор, а также рынок недвижимости. Такие данные предоставили РИА Новости в Торговом представительстве РФ в Соединенном Королевстве.

Рыба, свинина, сыр

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Сельское хозяйство Британии в целом не испытало больших потрясений в связи с российским продэмбарго, однако отдельные направления отрасли пострадали как прямо, так и опосредованно.

По данным Национальной ассоциации фермеров Великобритании, средний объем годового экспорта британских продовольственных товаров (включая алкоголь и безалкогольные напитки) в Россию составлял 115 миллионов фунтов стерлингов. Основные продовольственные товары, которые Британия поставляла в РФ — сыр, мясо птицы и овощи. В процентном выражении объем экспорта этой продукции из Великобритании в Россию составлял менее 1% от всего объема британского экспорта данных товаров.

По данным Торгпредства РФ, наиболее серьезный урон контрсанкции нанесли британской рыбной отрасли. До введения запрета объем экспорта замороженной рыбы в Россию из Великобритании составлял 17 миллионов фунтов стерлингов. "Особенно серьезно пострадали шотландские экспортеры сельди и скумбрии, поставлявшие на рынок России до 20% своего производства на 16 миллионов фунтов стерлингов ежегодно", — сообщили в торгпредстве.

В этой связи Ассоциация морских рыболовов и Федерация рыболовов Шотландии выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией на рынке, так как Россия являлась крупнейшим импортером сельди и скумбрии из Шотландии.

Еще одной из отраслей, которая терпит серьезные убытки после введенного Россией запрета на импорт продовольствия из стран ЕС, является свиноводство. И хотя Британия ранее не экспортировала свинину в РФ, отрасль испытала проблемы из-за снижения цен на свинину в ЕС, потерявшем в лице России один из крупнейших рынков сбыта. В странах ЕС образовался избыток этой продукции, что привело к резкому снижению цен (по данным ЕК, на 15% — ред.) на свинину в европейском регионе.

"Россия долгие годы являлась крупным потребителем свинины из стран ЕС, и её годовой импорт этой продукции с 2010 по 2013 годы превышал 800 тысячи тонн. Согласно оценкам британских экспертов, российское эмбарго стоило европейской свиноводческой отрасли около двух миллиардов евро убытков", — отметили в российском внешнеторговом ведомстве.

По данным Национальной ассоциации свиноводства Великобритании (National Pig Association), снижение цен негативно сказалось на большинстве свиноводческих хозяйств страны.

© AFP 2017 / Leon Neal Прилавок с мясной продукцией на рынке в Лондоне, Великобритания © AFP 2017 / Leon Neal Прилавок с мясной продукцией на рынке в Лондоне, Великобритания

Например, в Северном Йоркшире свиноводческие хозяйства оказались практически на грани банкротства, так как вынуждены продавать свинину ниже себестоимости. Затраты на производство одного килограмма свинины в 2015 году составили в среднем 1,39 фунта стерлигов, а это на 0,12 фунта выше средних оптовых цен, которые составили в предыдущем году 1,27 фунта. Даже несмотря на то, что корма были закуплены фермерами заранее по минимальным ценам, их потери на каждом животном в 2015 году составили 7 фунтов.

По оценке британского министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, в 2015-2016 финансовом году доходы свиноводческих хозяйств сократились на 46%, достигнув наихудшего показателя за последние девять лет.

Также продуктовое эмбарго серьезно затронуло британских производителей сыров, которые экспортировали в Россию продукции на 5,7 миллиона фунтов стерлингов.

По расчетам специалистов ЕС, ущерб сельскохозяйственной отрасли Великобритании от ограничений на поставку сельскохозяйственных товаров в Россию в течение одного года составляет около 32 миллионов фунтов.

Недвижимость, суды, финсектор

Великобритания, особенно Лондон и пригороды британской столицы, всегда были одними из самых привлекательных мест приобретения недвижимости состоятельными россиянами. В последние десять лет россияне были активными покупателями в сегменте со стоимостью домов более 10 миллионов фунтов стерлингов.

После введения санкций объем сделок российских граждан с недвижимостью в Великобритании сократился и составил в первом полугодии 2015 года 593 миллиона фунтов стерлингов. Россия уступила лидерство по объему сделок с недвижимостью покупателям из Канады, США, Катара и Сингапура.

По оценке торгпредства РФ, введение антироссийских санкций также негативно отразилось на британском секторе юридических услуг, в частности, на работе международного арбитража.

Лондонские суды пользовались популярностью у российских бизнесменов и приносили значительный доход стране. Особенно много исков рассматривалось в Лондонском международном арбитражном суде. Порядка 75% рассматриваемых в международных судах споров, так или иначе, были связаны с российскими компаниями или частными лицами. С введением санкций число дел, рассматриваемых в британских судах, сократилось, как и размер их прибыли.

Лондон, являясь мировым финансовым центром, больше других почувствовал на себе действие санкций в банковском секторе. Деятельность британских банков серьезно осложнилась из-за необходимости контролировать операции с российским капиталом не только по компаниям и физическим лицам, попавшим в санкционные списки, но и по всем их подразделениям и аффилированным с ними компаниям. Это значительно усложняет проведение сделок по экспортно-импортным операциям и негативно влияет на развитие международной торговли.

Также Лондон до антироссийских санкций был одним из самых популярных местом для российских компаний, которые хотели привлечь капитал на международном рынке. За последние 10 лет российские эмитенты разместили на британском рынке еврооблигации на 66 миллиардов долларов, что составляет порядка 3% международного рынка корпоративных бондов.

Акции или глобальные депозитарные расписки российских компаний, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE), составляли в 2013 году 4% в ее листинге. Из 1088 компаний, чьи акции обращались на рынке альтернативных инвестиций (AIM — подразделение LSE для новых и небольших компаний), на российские приходилось 1,4%.

Всего на основной площадке LSE торговались акции или расписки 53 российских компаний, совокупная рыночная капитализация которых составляла порядка 500 миллиардов долларов, на AIM — бумаги 15 компаний общей стоимостью более 1,6 миллиарда долларов.

Западные санкции 2014 года фактически закрыли доступ российских государственных и частных компаний к мировому финансовому рынку, в том числе к британскому, что не могло не отразиться на финансовом секторе Соединенного Королевства.

Санкции никому не нужны

Торгпредство РФ, от лица российского государства ведущее диалог с британским бизнесом, отмечает, что по истечении трех лет контрсанкций представители деловых кругов как России, так и Британии, едины во мнении, что "санкционная война" — это тупиковый путь во внешней политике, который никому не приносит пользу.

"В целом, британские компании не поддерживают санкции против России, считая их непрактичными и нелогичными, наносящими экономический вред всем. Они считают необходимым вернуться к нормальным отношениям, рассматривая Россию как важного стратегического партнёра для Запада", — приводят собеседники агентства настроения британцев.

Также в западном мире начинает укрепляться мнение, что антироссийские санкции постепенно теряют свою актуальность и эффективность. "Многие признают, что продление санкций — это исключительно принципиальная позиция некоторых политиков. Многие европейцы осознают, что санкции оказывают негативный эффект не только на экономику России, но и они сами несут убытки. Наибольший ущерб причиняется европейскому бизнесу, имеющему тесные связи с Россией", — заключили в торгпредстве.