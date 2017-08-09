ЛОНДОН, 9 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Экономика Великобритании, хоть и опосредованно, но все же пострадала от введения Россией три года назад ответных мер на западные антироссийские санкции. Наиболее заметное негативное влияние на себе испытали такие сектора, как рыболовство, свиноводство, финансовый сектор, а также рынок недвижимости. Такие данные предоставили РИА Новости в Торговом представительстве РФ в Соединенном Королевстве.
Рыба, свинина, сыр
Сельское хозяйство Британии в целом не испытало больших потрясений в связи с российским продэмбарго, однако отдельные направления отрасли пострадали как прямо, так и опосредованно.
По данным Торгпредства РФ, наиболее серьезный урон контрсанкции нанесли британской рыбной отрасли. До введения запрета объем экспорта замороженной рыбы в Россию из Великобритании составлял 17 миллионов фунтов стерлингов. "Особенно серьезно пострадали шотландские экспортеры сельди и скумбрии, поставлявшие на рынок России до 20% своего производства на 16 миллионов фунтов стерлингов ежегодно", — сообщили в торгпредстве.
В этой связи Ассоциация морских рыболовов и Федерация рыболовов Шотландии выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией на рынке, так как Россия являлась крупнейшим импортером сельди и скумбрии из Шотландии.
Еще одной из отраслей, которая терпит серьезные убытки после введенного Россией запрета на импорт продовольствия из стран ЕС, является свиноводство. И хотя Британия ранее не экспортировала свинину в РФ, отрасль испытала проблемы из-за снижения цен на свинину в ЕС, потерявшем в лице России один из крупнейших рынков сбыта. В странах ЕС образовался избыток этой продукции, что привело к резкому снижению цен (по данным ЕК, на 15% — ред.) на свинину в европейском регионе.
По данным Национальной ассоциации свиноводства Великобритании (National Pig Association), снижение цен негативно сказалось на большинстве свиноводческих хозяйств страны.
Например, в Северном Йоркшире свиноводческие хозяйства оказались практически на грани банкротства, так как вынуждены продавать свинину ниже себестоимости. Затраты на производство одного килограмма свинины в 2015 году составили в среднем 1,39 фунта стерлигов, а это на 0,12 фунта выше средних оптовых цен, которые составили в предыдущем году 1,27 фунта. Даже несмотря на то, что корма были закуплены фермерами заранее по минимальным ценам, их потери на каждом животном в 2015 году составили 7 фунтов.
Также продуктовое эмбарго серьезно затронуло британских производителей сыров, которые экспортировали в Россию продукции на 5,7 миллиона фунтов стерлингов.
По расчетам специалистов ЕС, ущерб сельскохозяйственной отрасли Великобритании от ограничений на поставку сельскохозяйственных товаров в Россию в течение одного года составляет около 32 миллионов фунтов.
Недвижимость, суды, финсектор
Великобритания, особенно Лондон и пригороды британской столицы, всегда были одними из самых привлекательных мест приобретения недвижимости состоятельными россиянами. В последние десять лет россияне были активными покупателями в сегменте со стоимостью домов более 10 миллионов фунтов стерлингов.
По оценке торгпредства РФ, введение антироссийских санкций также негативно отразилось на британском секторе юридических услуг, в частности, на работе международного арбитража.
Лондонские суды пользовались популярностью у российских бизнесменов и приносили значительный доход стране. Особенно много исков рассматривалось в Лондонском международном арбитражном суде. Порядка 75% рассматриваемых в международных судах споров, так или иначе, были связаны с российскими компаниями или частными лицами. С введением санкций число дел, рассматриваемых в британских судах, сократилось, как и размер их прибыли.
Лондон, являясь мировым финансовым центром, больше других почувствовал на себе действие санкций в банковском секторе. Деятельность британских банков серьезно осложнилась из-за необходимости контролировать операции с российским капиталом не только по компаниям и физическим лицам, попавшим в санкционные списки, но и по всем их подразделениям и аффилированным с ними компаниям. Это значительно усложняет проведение сделок по экспортно-импортным операциям и негативно влияет на развитие международной торговли.
Акции или глобальные депозитарные расписки российских компаний, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE), составляли в 2013 году 4% в ее листинге. Из 1088 компаний, чьи акции обращались на рынке альтернативных инвестиций (AIM — подразделение LSE для новых и небольших компаний), на российские приходилось 1,4%.
Всего на основной площадке LSE торговались акции или расписки 53 российских компаний, совокупная рыночная капитализация которых составляла порядка 500 миллиардов долларов, на AIM — бумаги 15 компаний общей стоимостью более 1,6 миллиарда долларов.
Западные санкции 2014 года фактически закрыли доступ российских государственных и частных компаний к мировому финансовому рынку, в том числе к британскому, что не могло не отразиться на финансовом секторе Соединенного Королевства.
Санкции никому не нужны
"В целом, британские компании не поддерживают санкции против России, считая их непрактичными и нелогичными, наносящими экономический вред всем. Они считают необходимым вернуться к нормальным отношениям, рассматривая Россию как важного стратегического партнёра для Запада", — приводят собеседники агентства настроения британцев.
Также в западном мире начинает укрепляться мнение, что антироссийские санкции постепенно теряют свою актуальность и эффективность. "Многие признают, что продление санкций — это исключительно принципиальная позиция некоторых политиков. Многие европейцы осознают, что санкции оказывают негативный эффект не только на экономику России, но и они сами несут убытки. Наибольший ущерб причиняется европейскому бизнесу, имеющему тесные связи с Россией", — заключили в торгпредстве.