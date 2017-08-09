АФК "Система" подала жалобу в ВС на председателя Арбитражного суда Башкирии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. АФК "Система" подала жалобу в Верховный суд РФ на незаконные действия председателя Арбитражного суда Башкирии Игоря Арсенова, который во вторник заочно отклонил отвод судьи, рассматривающей иск "Роснефти" к "Системе" на 170,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации Сергей Копытов.

АФК "Система" на заседании во вторник вновь заявляла отвод судье Ирине Нурисламовой в связи с ее необъективностью и небеспристрастностью. По мнению АФК "Система", Нурисламовой во вторник допущены следующие нарушения: отклонение ходатайства ответчиков об отложении разбирательства до рассмотрения апелляционных жалоб лиц, не допущенных в процесс; не отклонено, а оставлено открытым ходатайство истцов об ограничении времени выступления ответчиков 15 минутами; суд отказал АФК "Система" в возможности "выступить по процессуальным ходатайствам, в том числе, препятствующим дальнейшему движению дела".

Председатель арбитражного суда Башкирии Игорь Арсенов, в свою очередь, отклонил заявление об отводе.

Согласно заявлению АФК в Верховный суд (имеется в распоряжении РИА Новости), председатель суда рассмотрел заявление АФК "Система" об отводе Нурисламовой без проведения судебного заседания, без заслушивания мнения лиц, участвующих в деле, в отсутствие аудио-протоколирования и, очевидно, с нарушением правил о тайне совещательной комнаты. По мнению корпорации, незаконные действия Арсенова свидетельствуют о явно предвзятом отношении к ответчикам.

В связи с этим АФК просит Верховный суд провести проверку и принять необходимые меры реагирования.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требуют взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.