Арбитраж отказал АФК "Система" в отводе судьи в споре с "Роснефтью"

УФА, 8 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отклонил повторный отвод судье Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, который был заявлен ответчиком из-за сомнений в ее беспристрастности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Председатель арбитражного суда Башкирии Игорь Арсенов отклонил заявление об отводе", — сообщила судья Нурисламова.

Арбитраж Башкирии во вторник рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.

На заседании суда 20 июля АФК "Система" уже заявляла ходатайство об отводе судьи Нурисламовой также из-за сомнений в ее беспристрастности. Рассматривавший заявление заместитель председателя суда тогда не нашел оснований для отвода.