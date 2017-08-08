Курс биткоина спустя неделю после разделения вырос на 23%

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Курс популярной криптовалюты Bitcoin (BTC) за неделю после разделения взлетел более чем на 23%, продолжая бить исторические максимумы: днем во вторник он стоил более 3,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торговой площадки Coinmarketcap.com.

При этом криптовалюта Bitcoin Cash (BCH), появившаяся после разделения Bitcoin, за последнюю неделю выросла почти на 17%, до 358 долларов, но ее капитализация снизилась до 5,9 миллиарда долларов против более чем 9 миллиардов на 2 августа.

Биткоин 1 августа разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением.

Капитализация рынка криптовалют в целом по состоянию на 14.30 мск вторника превысила 121 миллиард долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC), по состоянию на вторник его капитализация оценивалась в 56,9 миллиарда долларов (почти 47% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией более 26 миллиардов долларов и стоимостью 281 доллара за единицу (+28% за неделю). На третьем месте находится криптовалюта Ripple, капитализация которой составляет более 6,8 миллиарда долларов, а стоимость — 0,18 доллара за штуку (+5% за неделю).

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В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.