"Силовые машины" планируют наращивать объем экспорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. ПАО "Силовые машины" намерено поэтапно увеличивать долю экспорта в выручке, составляющую сейчас более 53%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга Юрий Петреня.

"По итогам 2016 года доля экспорта в выручке ГК "Силовые машины" составила более 53%, и этот показатель будет увеличиваться", — сказал он.

"К перспективным рынкам относятся в первую очередь страны, где идет масштабное строительство энергообъектов — Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Латинская Америка. Кроме того, нельзя забывать такое направление, как оказание сервисных услуг по обслуживанию и модернизации поставленного оборудования — особенно с учетом наших возможностей по новым разработкам", — уточнил Петреня.

Глава холдинга отметил, что по состоянию на начало 2017 года портфель заказов "Силовых машин" составил 336 миллиардов рублей. К крупнейшим текущим проектам компании он отнес, в частности, ТЭС "Лонг Фу" во Вьетнаме, а также проекты поставок оборудования на АЭС "Куданкулам" и ТЭС "Барх" в Индии.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Владельцем компании является Алексей Мордашов, который также контролирует "Северсталь".