"Усиливают неопределенность": S&P об американских санкциях против России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Международное рейтинговое и исследовательское агентство Standard & Poors (S&P Global Ratings) обнародовало аналитическую заметку, в которой отражается мнение, что новые антироссийские санкции со стороны США усиливают неопределенность на европейских газовых рынках.
Однако, как предупреждает S&P, если ограничения спровоцируют значительные задержки или вызовут отмену новых трубопроводных проектов, это может привести к повышению стоимости газа, а также существенно повысит риск срыва поставок из России.
Moody's
Новые антироссийские санкции
Документ расширяет ряд секторальных ограничений в отношении российской экономики. Закон, в частности, предусматривает сокращение 14 дней максимального срока финансирования банков, находящихся под санкциями, и до 30 дней – нефтегазовых компаний.
Кроме того, американский лидер, согласно документу, сможет налагать ограничения на лиц, инвестирующих в строительство российских экспортных трубопроводов свыше пяти миллионов долларов за год или миллионов долларов единовременно.
Отдельно в законе указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2”.