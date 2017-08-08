"Усиливают неопределенность": S&P об американских санкциях против России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Международное рейтинговое и исследовательское агентство Standard & Poors (S&P Global Ratings) обнародовало аналитическую заметку, в которой отражается мнение, что новые антироссийские санкции со стороны США усиливают неопределенность на европейских газовых рынках.

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"Последний закон СЩА, усиливающий новые санкции против России, значительно увеличивает неопределенность на европейских газовых рынках.в настоящее время считает, что, если в результате новых санкций "Газпрому" придется самостоятельно финансировать строительство новых трубопроводов, компания сможет нейтрализовать финансовые последствия, не навредив своей кредитоспособности", — пишет агентство.

Однако, как предупреждает S&P, если ограничения спровоцируют значительные задержки или вызовут отмену новых трубопроводных проектов, это может привести к повышению стоимости газа, а также существенно повысит риск срыва поставок из России.

Moody's

"Дополнительные санкции являются негативным фактором для России, поскольку они могут сократить приток инвестиций", — пишут эксперты агентства, добавляя, что они также могут спровоцировать дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Западом.





Новые антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о новых санкциях против России.

Документ расширяет ряд секторальных ограничений в отношении российской экономики. Закон, в частности, предусматривает сокращение 14 дней максимального срока финансирования банков, находящихся под санкциями, и до 30 дней – нефтегазовых компаний.

Кроме того, американский лидер, согласно документу, сможет налагать ограничения на лиц, инвестирующих в строительство российских экспортных трубопроводов свыше пяти миллионов долларов за год или миллионов долларов единовременно.

Отдельно в законе указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2”.