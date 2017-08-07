Центробанк подал в арбитраж заявление о банкротстве "Югры"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Банк России подал в арбитражный суд Москвы заявление о признании банка "Югра" банкротом, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных ограничений.

Бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии банка "Югра", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент банка "Югра" будут отстаивать свои права в суде. Первое рассмотрение дела в арбитражном суде назначено уже на 15 августа, уточнил он.

Банка "Югра" еще до отзыва лицензии подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ. Суд зарегистрировал заявление 25 июля. Какие именно решения и действия (бездействие) Центробанка оспаривает заявитель, в материалах суда не уточнялось.

Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в РФ с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.