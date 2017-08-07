СМИ: бизнесмены больше верят в будущее российской экономики, чем мировой

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские предприниматели уверенно смотрят в будущее: согласно показателям барометра предпринимательской уверенности Ernst & Young, 71 процент бизнесменов рассчитывают на улучшение ситуации в национальной экономике, пишет газета "Известия". Участие в опросе приняли топ-менеджеры российского крупного и среднего бизнеса.

Данный показатель является самым высоким за последние два года, подчеркивает издание.

Позитивный настрой предпринимателей связан с улучшением макроэкономической ситуации в стране и качественным развитием бизнеса, который ожидает новые сделки слияния и поглощения, а также внедрение технологических инноваций.

Большинство респондентов уверены, что в ближайшие годы Россию ждет экономическая и политическая стабильность. Подобные настроения топ-менеджеров положительно сказываются и на инвесторах. В 2017 году они ожидают прибыли на всех рынках.

При этом в улучшение ситуации в глобальной экономике верят лишь 56 процентов опрошенных.