Бюджет Евросоюза после Brexit недосчитается 12 миллиардов евро в год

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) в бюджете ЕС будет ежегодно недоставать от 10 до 12 миллиардов евро. В этих условиях придется прибегать к мерам экономии и более высоким взносам стран-членов, добавил он.

"В долгосрочной перспективе из-за Brexit в бюджете ЕС будет недоставать от десяти до 12 миллиардов евро в год", — сказал Эттингер в интервью немецкому таблоиду Bild

"Я исхожу из того, что эти недостающие миллиарды будут компенсироваться экономией и более высокими взносами стран-членов", — добавил еврокомиссар.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон со своей стороны готов заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.