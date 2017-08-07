Лондон вынудят платить по долгосрочным программам ЕС даже после Brexit

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что Великобритания и после выхода из Евросоюза (Brexit) будет вынуждена продолжать выплаты по долгосрочным программам ЕС до 2020 года.Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон готов заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.
"Британцы должны будут после выхода в 2019 году платить по долгосрочным программам, которые были согласованы до решения о Brexit. Они связаны этими решениями. Таким образом Лондон должен будет как минимум до 2020 года переводить деньги в Брюссель", — заявил Эттингер в интервью немецкому таблоиду Bild.