Лондон вынудят платить по долгосрочным программам ЕС даже после Brexit

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что Великобритания и после выхода из Евросоюза (Brexit) будет вынуждена продолжать выплаты по долгосрочным программам ЕС до 2020 года.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон готов заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.

"Британцы должны будут после выхода в 2019 году платить по долгосрочным программам, которые были согласованы до решения о Brexit. Они связаны этими решениями. Таким образом Лондон должен будет как минимум до 2020 года переводить деньги в Брюссель", — заявил Эттингер в интервью немецкому таблоиду Bild.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.