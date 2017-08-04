DJIA поставил 34-й рекорд с начала года

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американские фондовые индексы в пятницу выросли на фоне сильной внутренней статистики, DJIA поставил восьмой подряд и 34-й с начала года рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA поднялся на 0,3% — до 22092,81 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite — на 0,18%, до 6351,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 2476,83 пункта.

В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в июле снизился до 4,3% с июньских 4,4%, показатель совпал с прогнозом аналитиков. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч, в то время как эксперты ожидали роста только на 183 тысячи.

Дефицит торгового баланса страны в июне уменьшился на 2,7 миллиарда долларов, или на 6% по сравнению с пересмотренным показателем мая, до 43,6 миллиарда долларов. Эксперты ожидали снижения дефицита только до 45 миллиардов долларов с первоначального показателя мая, который составлял 46,5 миллиарда долларов. Показатель мая был пересмотрен в сторону уменьшения — до 46,4 миллиарда долларов.

Инвесторы также обратили внимание на слова директора Национального экономического совета Гэри Кона (Gary Cohn) о том, что администрация США работает над налоговым планом, который позволит вернуть корпоративную прибыль компаний в страну.