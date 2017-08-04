Источник: банк "Открытие" ведет переговоры о привлечении инвесторов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Банк "Открытие", один из крупнейших банков РФ, ведёт переговоры о привлечении инвесторов в капитал, сообщил РИА Новости источник, близкий к банку.
"Банк ведёт переговоры с рядом инвесторов, в том числе международных, о привлечении инвесторов, есть инвесторы, которые интересуются", — сказал источник.
Банк "Открытие" информацию об этом не комментирует.
Ранее "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА) в комментарии к рейтинговому действию указало на "адекватную достаточность" капитала банка "ФК Открытие", при этом обратив внимание на слабую способность кредитной организации генерировать свой капитал. АКРА отмечает, что большое давление на кредитоспособность "ФК Открытие" оказывает слабое качество его активов и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской финансовой структуры. Агентство присвоило банку "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале, прогноз — "стабильный".