Источник: банк "Открытие" ведет переговоры о привлечении инвесторов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Банк "Открытие", один из крупнейших банков РФ, ведёт переговоры о привлечении инвесторов в капитал, сообщил РИА Новости источник, близкий к банку.

"Банк ведёт переговоры с рядом инвесторов, в том числе международных, о привлечении инвесторов, есть инвесторы, которые интересуются", — сказал источник.

Банк "Открытие" информацию об этом не комментирует.

Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются: Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ", банк ВТБ, группа "ИСТ", а также Рубен Аганбегян и Александр Мамут. Часть акций банка — в свободном обращении на Московской бирже. По данным "РИА-Рейтинг", на 1 июня банк "ФК Открытие" занимал 6-е место в списке российских банков по размеру активов.

Ранее "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА) в комментарии к рейтинговому действию указало на "адекватную достаточность" капитала банка "ФК Открытие", при этом обратив внимание на слабую способность кредитной организации генерировать свой капитал. АКРА отмечает, что большое давление на кредитоспособность "ФК Открытие" оказывает слабое качество его активов и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской финансовой структуры. Агентство присвоило банку "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале, прогноз — "стабильный".