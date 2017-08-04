Банк России ожидает в августе инфляцию, близкую к нулю

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в РФ в августе, прогнозирует дефляцию в отдельные недели месяца, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

"Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в августе. С учетом волатильности цен на плодоовощную продукцию в отдельные недели может наблюдаться дефляция", — сообщили в пресс-службе.

По данным Росстата, рост цен в РФ в июле замедлился до 0,1% с 0,6% в июне, в годовом выражении — до 3,9% с 4,4% месяцем ранее. Рынок ожидал годовую инфляцию в июле на гораздо более высоком уровне. Так, Минфин и ЦБ РФ прогнозировали замедление только до 4,3%, а Минэкономразвития — до 4-4,2%.

"По вышедшим данным (пока опубликован неполный список товаров и услуг), мы видим, что снижались годовые темпы роста цен на большинство товаров и услуг. Таким образом, замедление инфляции видится системным и не связано только с отдельными волатильными компонентами", — добавили в ЦБ.

Регулятор отмечает, что на замедление инфляции повлияло снижение роста цен на плодоовощную продукцию, а также то, что прирост тарифов ЖКХ был ниже уровня июля 2016 года.

Росстат ранее зафиксировал недельную инфляцию с начала июля в 0,3%.

"Расхождение между оценками на основании недельных данных и месячными данными наблюдается всегда. В отдельные периоды оно становится значительным. Это связано с тем, что в недельном обследовании используется сокращенная выборка товаров и услуг и меньшее количество населенных пунктов", — пояснил регулятор.