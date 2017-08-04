Депутат: компании, попавшие под санкции ЕС из-за Siemens, не пострадают

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Включение в санкционный список ряда российских компаний в связи со скандалом вокруг поставок газовых турбин Siemens в Крым никак на них самих не отразится, пострадает европейский бизнес, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юридических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список санкций ЕС по делу Siemens попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

"Я не сомневаюсь, что включение этих компаний в список на них самих никак не отразится. Эти турбины настолько редкий и штучный товар, что их не так много заказывают в мире, это европейским партерам будет хуже", — заявил Ананских РИА Новости.

Он рассказал, что депутаты часто общаются с европейскими чиновниками и бизнесменами, которые, по его словам, понимают, что эти меры работают против них самих.

"Стоит отдать должное, действительно, мы смогли перестроиться в этих условиях и активно замещаем западные товары и оборудование… Европейские партнеры бегают по кругу, в поиске, что бы еще такое придумать, хотя проблема в них самих, потому что эти санкции бьют в первую очередь по европейскому же бизнесу, в том числе и по Siemens, которые и рады бы поставлять нам, но теперь не могут", — заключил парламентарий.