Россия может ввести ограничения для Siemens, заявил Джабаров

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В качестве ответной меры в связи с новыми антироссийскими санкциями ЕС из-за якобы поставок турбин Siemens в Крым в отношении компании могут быть введены ограничения на российском рынке, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Несмотря на чёткие заявления России в том, что поставок не было, Siemens занял другую позицию. У них очень большой офис у нас, они продают здесь очень много бытовой техники, (марка) Bosh это тот же Siemens. Посмотрим, какие ответные меры рассмотрит Минторг, МИД, эти меры, я думаю, будут", — сказал Джабаров.

Сенатор призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что "без турбин Siemens мы точно переживём".

"Обратите внимание, что эти санкции — узкие, секторальные меры. Тем самым ЕС показывает "старшему брату" свои правила игры", — подчеркнул Джабаров.

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юридических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список санкций ЕС по делу Siemens попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, "Технопромэкспорт", его гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".