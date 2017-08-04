Глава Uniper: энергетика Европы не должна быть "мячом" в политике США

Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС. Архивное фото

Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС. Архивное фото

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Энергетика Европы не должна становиться футбольным мячом для экономической и внутренней политики США, заявил РИА Новости глава правления немецкой энергетической компании Uniper Клаус Шефер.

"Энергетическая политика Европы не должна превращаться в футбольный мяч экономического и внутриполитического курса США", — сказал Шефер.

Ранее сходную позицию озвучивал РИА Новости председатель правления немецкой Wintershall Марио Мерен, который заявил, что санкции не должны использоваться для продвижения собственных экономических интересов, например для сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ). Он сравнил компании, чьи интересы затрагивает геоэкономика, с мячиком для пинг-понга.

Европейские энергоконцерны Uniper, Wintershall, Engie, Shell и OMV являются партнерами "Газпрома" по проекту строительства газопровода "Северный поток-2".