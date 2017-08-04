В список санкций Евросоюза попали два чиновника Минэнерго

БРЮССЕЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и начальник департамента ведомства Евгений Грабчак попали в список санкций ЕС в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым, свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС.

Как заявляет Совет ЕС, Черезов "разделяет ответственность за решение о доставке газовых турбин, поставленных ООО "Сименс технологии газовых турбин" ОАО ВО Технопромэкспорт для установки в Крыму".

"Это решение способствует установлению независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя, что является средством поддержания их отделения от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в обосновании решения о наложении санкций.

Грабчак попал в санкционный список как "лицо, ответственное в министерстве энергетики Российской Федерации за развитие электроэнергетических проектов в Крыму". Эти проекты, по мнению ЕС, также подрывают территориальную целостность Украины, поскольку способствуют автономному энергоснабжению Крыма.

Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к "дочке" "Ростеха" — "Технопромэкспорту" (ТПЭ). Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. В начале июля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.