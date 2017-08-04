Евросоюз расширил санкции против России из-за скандала вокруг Siemens

БРЮССЕЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Евросоюз расширил список антироссийских санкций из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым, сообщил Совет ЕС.

"ЕС добавил трех российских граждан и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в сообщении.

"Подрыв независимости Украины"

Под ограничения попали три компании и три российских гражданина, в том числе замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента ведомства Евгений Грабчак, гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка и компания "Интеравтоматика".

В Совете ЕС считают, что Черезов "разделяет ответственность за решение о доставке газовых турбин Siemens в Крым".

"Это решение способствует установлению независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя, что является средством поддержания их отделения от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в обосновании решения о наложении санкций.

Грабчак попал в санкционный список как "лицо, ответственное в министерстве энергетики за развитие электроэнергетических проектов в Крыму". Эти проекты, по мнению ЕС, также подрывают территориальную целостность Украины, поскольку способствуют автономному энергоснабжению Крыма.

В Минэнерго решение Евросоюза комментировать отказались.

Возможный ответ

Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в ответ на новые санкции Москва может ввести ограничения в отношении Siemens на российском рынке.

Сенатор призвал не драматизировать ситуацию, отметив, что "без турбин Siemens мы точно переживём".

"Обратите внимание, что эти санкции — узкие, секторальные меры. Тем самым ЕС показывает "старшему брату" свои правила игры", — подчеркнул Джабаров.

С чего все началось

В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.

При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний.

Позднее стало известно, что МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками турбин, на прошлой неделе его согласовали постпреды стран-членов ЕС.