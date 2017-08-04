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Экономика

Три года продэмбарго: как ответ на санкции Запада помог российскому АПК

Сюжет:
Ответные меры России на санкции (1487)
12:2704.08.2017
(обновлено: 12:31 04.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПшеница. Архивное фотоПшеница. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три года продовольственного эмбарго открыли для России перспективы вернуть статус одной из ведущих аграрных держав, добавили оптимизма отечественным сельхозпроизводителям и позволили обнаружить ряд структурных проблем в секторе, которые необходимо решить, чтобы не растерять полученные преимущества и нарастить долю АПК в экономике.

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2017 / Mladen Antonov
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Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Сразу после введения продэмбарго в России наблюдался скачок цен на продовольствие, что, безусловно, сопровождалось критикой в адрес властей. Но постепенно шок прошел, цены на продукты питания стабилизировались, так как появились собственные производители и поставщики из других стран, отмечают эксперты.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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"Мы видим определенный рост переработки в пищевой промышленности, рост в сельском хозяйстве за счет, в частности, мясного и молочного хозяйства. Есть рост также в производстве овощей в теплицах. Все это повышает продовольственную безопасность страны и защищает от дополнительных курсовых шоков, если они будут происходить", — говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Например, в текущем году в России планируется построить и модернизировать не менее 160 гектар зимних теплиц. Предполагается, что это позволит нарастить объем производства овощей на 120 тысяч тонн и достигнуть отметки в 930 тысяч тонн в год. В 2016 году этот показатель составил 813,6 тысячи тонн, что на 14,6% больше показателя 2015 года.

С начала 2017 года к 26 июля РФ уже собрала 507,4 тысячи тонн тепличных овощей, что на 19,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Скромный вклад в экономику

Однако, несмотря на то что АПК в последние несколько лет показывал опережающие темпы роста, на динамике российского ВВП это практически не отразилось. Вклад сельского хозяйства в общий экономический рост в 2015-2016 годах был довольно скромным, учитывая малую долю сектора в экономике. На АПК в структуре российского ВВП в зависимости от квартала приходится от 2,5% до 4%.

Прохожие в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Действительно в 2015-2016 годах, когда в России фиксировался экономический спад (на 2,8% и 0,2% соответственно – ред.), сельское хозяйство оставалось одной из немногих отраслей, демонстрировавших устойчивые позитивные темпы роста (3% и 3,6%). Однако вклад АПК в общий экономический рост оставался довольно скромным (0,1 процентного пункта в 2015 году и 0,14 процентного пункта в 2016 году)", — напоминает аналитик "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова.

На волне введения продэмбарго звучали громкие лозунги, что сельское хозяйство станет драйвером структурного обновления экономики за счет создания новых технологий, производств и рабочих мест.

"Вес сельского хозяйства относительно скромный в масштабах всей экономики, и сам по себе этот сектор не может быть единственным локомотивом. Нужны дополнительные силы тяги, дополнительные секторы, потому что необходимый нашей стране модернизационный рывок должен основываться на более широком спектре отраслей", — уверен программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик.

Но развитие АПК – пусть и недостаточное, но необходимое условие для экономического роста страны. Помимо того, что в сельском хозяйстве занято большое количество россиян, а развитие отрасли несет серьезный мультипликативный эффект на смежные секторы, именно в сфере сельского хозяйства во многом лежит конкурентный потенциал страны.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая пшеницы

Перспективы экспорта

Продвижение российской сельхозпродукции может стать основой диверсификации экспорта страны. Россия уже продемонстрировала свои возможности в сфере поставок зерна за рубеж, а доходы от экспорта АПК превысили поступления от продажи вооружений.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's
© Fotobank.ru/Getty Images
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"Россия имеет неплохие перспективы для того, чтобы стать одной из ведущих продовольственных держав мира", — уверен советник Института современного развития Никита Масленников.

Россия уже ведет работу по открытию новых рынков сбыта, в первую очередь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Учитывая, что Азия — это самый быстрорастущий рынок в мире и это основа мирового спроса в течение ближайших десятилетий, то продвижение на азиатских рынках российского продовольственного экспорта — очень важно", — говорит Лисоволик.

По мнению Масленникова, отечественные производители имеют перспективы нарастить поставки сои, мяса птицы и свинины.

Например, сейчас ведутся активные переговоры с Китаем о поставках мясной продукции, гречки, подсолнечника и по наращиванию экспорта пшеницы.

© РИА Новости / Мария СибиряковаПерейти в фотобанкУборка урожая капусты
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Уборка урожая капусты

Ограничения обозначили проблемы

За три года продовольственных ограничений пришло понимание, что эти меры дали ощутимый позитивный результат.

"У нас есть гарантии для сельхозпроизводителей о том, что рынок будет защищен от дешевого импорта. Есть гарантии для поставщиков о том, что будет сформирован внутренний объем предложения, и он будет расти под влиянием внутренних инвестиций. Есть ожидания у населения, что не будет происходить внутренних шоков, как это было в 2014 году", — полагает Кошелев.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Вместе с тем, эксперты предлагают властям и аграриям держать руку на пульсе.

"В агросекторе, как и в любой другой отрасли, есть немало своих собственных ограничений для дальнейшего роста. Собственно, они вместе с плохими погодными условиями достаточно серьезно обозначились", — считает эксперт. По его словам, наибольшего внимания требует ситуация с устойчивостью и надежностью финансовых потоков в сельском хозяйстве, начиная от кредитов и заканчивая страхованием.

"Существенное ограничение — это нехватка мощностей Россельхозбанка для того, чтобы обеспечивать стабильное финансирование аграрного сектора", — говорит экономист.

Кроме того, остро стоит проблема инфраструктуры, начиная от необходимости модернизировать элеваторы, заканчивая тем, что есть большие пробелы в логистике; серьезных вложений требует сфера переработки.

"Все эти структурные ограничения будут дальше тормозить потенциальные темпы роста нашего аграрного сектора", — уверен Масленников.

"Сам факт ограничений, любых, имеет двоякую сущность, с одной стороны, он действительно может создать определенную нишу, с другой стороны, может дать негативный эффект самоуспокоенности и отсутствия стимулов для развития. Это надо учитывать", — согласен Лисоволик.

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