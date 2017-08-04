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Экономика

Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США

Сюжет:
Новые санкции США против России (206)
11:4304.08.2017
(обновлено: 11:50 04.08.2017)
117718
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрохожие в Москве. Архивное фотоПрохожие в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Большинство россиян (68%) знают о введении США новых антироссийских санкций, причем почти половина респондентов не ожидают каких-либо последствий для России из-за них, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
© REUTERS / Joshua Roberts
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В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

По данным ВЦИОМ, 16% респондентов хорошо знают о ведении США новых санкций против России, 52% "что-то слышали об этом", а почти треть россиян (32%) слышали о новых санкциях впервые. Как гласят данные опроса, 48% опрошенных не думают, что что-то изменится от принятия США нового закона о санкциях; 28% респондентов полагают, что последствия для РФ буду негативными, а 9% ожидают позитивных последствий.

Согласно опубликованным данным, почти треть (29%) россиян придерживаются мнения, что РФ не стоит отвечать на новые санкции США, 19% заявили о необходимости аналогичных санкций, а еще 9% респондентов сказали, что нужно ответить на санкции, но они не знают как.

Говоря о том, что из-за ситуации в Крыму и на Украине западные страны ввели против России политические и экономические санкции, 35% россиян отмечают, что санкции улучшили ситуацию в стране, 26% придерживаются обратного мнения и сказали об ухудшении ситуации в РФ, а 29% заявили, что ситуация из-за санкций не изменилась.

Стенд с изображением президента США Дональда Трампа на улице в Шанхае
© AFP 2017 / Johannes Eisele
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Отвечая на вопрос о последствиях для них лично, 79% россиян сообщили об отсутствии таковых, а 18% заявили об обратном. Среди последствий санкций, которые ощутили россияне: рост цен и падение уровня жизни (66%), безработица (10%), рост курса доллара и евро (10%), сокращение и проблемы с зарплатой (9%), пропажа на рынке иностранных товаров (8%), проблема с получением виз (6%).

Как сообщает ВЦИОМ, 72% опрошенных также придерживаются мнения, что России не следует добиваться отмены санкций из-за обоюдного вреда наносимого всем сторонам, и потому Запад скоро сам их отменит; О необходимости добиваться отмены санкций из-за слишком негативных последствий для российской экономики заявили 20% респондентов.

Респондентам был также задан вопрос, как можно оценить на сегодняшний день отношения между США и Россией. 39% опрошенных назвали их "напряженными", 23% охарактеризовали как "прохладные", 21% — "враждебные", 10% — "нормальные".

При этом 43% россиян относятся к президенту США Дональду Трампу нейтрально, 28% — скорее отрицательно, а 18% — скорее положительно.

Здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Ситуация вокруг санкций все больше рутинизируется, их резонансность для населения снижается. Новые санкции воспринимаются в логике попыток усиления давления США, европейских стран на нашу страну, а такое давление большинством россиян категорически отвергается. Очевидно, этим и объясняется специфика оценки последствий санкций для страны, россиян, неготовность замечать негативные последствия и не ждать их. И, как следствие, население не ждет от руководства страны активных действий по преодолению санкционной политики западных стран, но это не исключает ответных действий на конкретные санкции", — приводятся слова руководителя практики политанализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30-31 июля 2017 года среди 1200 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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alles_07
проведите опрос, как россияне относятся к росту цен и увеличению стоимость товаров!
11:54
04.08.2017
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