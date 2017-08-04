Россия и Индонезия начали работы по проекту НПЗ Tuban, заявил посол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди в ММПЦ МИА Россия сегодня. Архивное фото

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди в ММПЦ МИА Россия сегодня. Архивное фото

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия и Индонезия начали работы по проекту нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Tuban на острове Ява, итоговая сумма инвестиций может составить 15 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди.

"Что касается данного проекта, то уже состоялось подписание меморандума о взаимопонимании, и прошла техническая встреча российской "Роснефти" и индонезийской компании Pertamina. Россия выиграла тендер на строительство завода в районе Тубан (провинция Восточная Ява — ред). Общий объем инвестиций может достичь 15 миллиардов долларов", — сообщил Суприяди.

Как отметил дипломат, договоренность по данному проекту стала "одним из важнейших результатов встречи президента Индонезии Джоко Видодо с президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году в Сочи".

"Соглашение, действительно, очень крупное и перспективное. Однако здесь есть много технических вопросов, которые требуют детального обсуждения – именно поэтому на переговоры ушло столько времени", — подчеркнул дипломат.

По его словам, работы по проекту уже начались, а строительство завода планируется завершить в 2023 году. Говоря о других крупных проектах в данной сфере, посол упомянул, что индонезийская сторона заявила о заинтересованности в разработке на территории РФ двух нефтяных месторождений. Подробностей Суприяди не привел.

"Роснефть" и Pertamina в конце мая подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о проведении технико-экономического обоснования (ТЭО), удовлетворяющего требованиям банков для организации финансирования проекта строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Tuban в восточной части острова Ява и создании совместного предприятия для реализации проекта.

Проектная мощность первичной переработки комплекса Tuban составляет 15 миллионов тонн нефти год. Сырье — импортируемые средние и тяжелые сернистые сорта нефти. Проектом предусмотрено строительство крупной установки каталитического крекинга мазута, а также нефтехимического комплекса. Предполагается, что комплекс сможет принимать супертанкеры класса VLCC дедвейтом до 300 тысяч тонн.

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