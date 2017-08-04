Судан планирует расширить ассортимент экспорта сельхозпродукции в Россию

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Судан намерен в ближайшее время расширить ассортимент сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в Россию, заявил РИА Новости государственный министр по иностранным делам (первый замглавы МИД) этой страны Атта Аль-Маннан Бахит.

Как отметил министр, к настоящему времени между Москвой и Хартумом налажено тесное торгово-экономическое сотрудничество. "Металлодобыча, геологическая разведка — вот те сферы, в которых нам удалось добиться наиболее внушительных результатов. Как вы знаете, у Судана в этом смысле большой потенциал. Компании из РФ успешно работают у нас, в том числе в нефтегазовой области. В скором времени мы также ожидаем расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства", — сказал Бахит, находящийся с визитом в российской столице.

В частности, по его словам, два месяца назад Судан начал поставлять суданскую сельхозпродукцию на российский рынок. "А в ближайшее время мы уже начнем экспортировать лимон, лук и картофель", — сообщил дипломат.

Посол Судана в РФ Надир Бабикер ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство страны намерено дать приоритет на своем рынке российским компаниям, особенно в сферах сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, нефте- и газодобычи. По его словам, в рамках последнего визита суданской делегации высокого уровня в Москву были подписаны 10 соглашений, включая важное соглашение в газовой сфере между компанией Sudapet и российской GTL.

В свою очередь, вице-президент страны Хассабу Мухаммад Абд ар-Рахман ранее заявлял, что Хартум стремится вывести российско-суданские отношения на уровень стратегических. По его словам, суданская сторона готова создать "особые условия для российских инвестиций" и "преодолеть препятствия, которые могут возникнуть на их пути".

Всеобъемлющий диалог

Как рассказал министр, его нынешний визит (3-5 августа) приурочен к очередному раунду межправительственных консультаций, ежегодно проходящих в Москве. "Как обычно, мы обсуждаем с российскими коллегами то, что происходит на региональном и международном уровне. Эти переговоры являются также подготовкой к проведению заседания нашей межправкомиссии, которая рассматривает широкий спектр вопросов", — сказал он.

По словам дипломата, между РФ и Суданом достигнут такой уровень взаимопонимания, что стороны условились проводить политические консультации дважды в год — а не один раз, как это было раньше.

Касаясь темы военно-технического сотрудничества, Бахит отметил, что оно развивается очень успешно и достаточно давно. "Наша авиация, как гражданская и военная — российского производства. Кроме того, Россия поддерживает развитие и укрепление ряда отраслей суданской военной промышленности. В рамках наших консультаций мы стремимся к тому, чтобы еще сильнее углубить наше взаимодействие", — указал собеседник.

При этом он подчеркнул, что такое сотрудничество проходит "в строгом соответствии с международными нормами".