Путин поручил проработать вопрос поставки энергии из Бурятии в Монголию

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ (Бурятия), 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго РФ совместно с властями Бурятии проработать вопрос поставки электроэнергии из этого региона в Монголию.

Монголия хочет построить гидроэлектростанцию на реке Селенга и ее притоках, впадающих в Байкал, однако российская сторона неоднократно заявляла о высоких экологических рисках проекта. Эта тема обсуждается уже не первый год. При этом Россия выражает готовность оказать содействие Монголии в компенсации недостатка электроэнергии в этой стране. Один из вариантов — строительство воздушной линии электропередачи из России в Монголию.

В ходе совещания по вопросам экологического развития в пятницу директор Всемирного фонда дикой природы в России (WWF Russia) Игорь Честин вновь указал на высокие риски для Байкала от строительства ГЭС на реке Селенга и правовую неурегулированность этого вопроса. Решение он видит в участии России в международной конвенции по оценке воздействия на окружающую среду. Честин попросил президента РФ дать поручение обеспечить присоединение России к этой конвенции.

Путин заверил, что власти РФ занимаются вопросом строительства ГЭС в Монголии. "Я с коллегами разговаривал. Но они говорят, что не на самой реке Селенге собирались строить, а на одном из притоков. И это никак не повлияет на экологическую ситуацию. Мы в контакте с коллегами. Думаю, нужно продумать ваше предложение", — ответил президент РФ.

Врио губернатора Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, сообщил, что власти республики предложили поставлять электроэнергию из региона в Монголию. "У нас в регионе есть профицит. Предварительно посмотрели — у нас получается конкурентная цена по электричеству… При этом с ГЭС они попадают в кредит Китаю, здесь у нас кредита не будет", — рассказал он.

"У меня просьба дать поручение Минэнерго проработать план, и чтобы мы могли официальное предложение по цене и по условиям сделать", — обратился к Цыденов к президенту РФ. "Пожалуйста, давайте тоже в поручения запишем для Минэнерго", — подытожил Путин.

Российская сторона неоднократно заявляла, что строительство ЛЭП будет выгоднее, чем сооружение ГЭС в Монголии. В частности, в материалах "Россетей" к ПМЭФ-2017 стоимость строительства ЛЭП 500 кВ из России в Монголию оценивалась примерно в 1 миллиард долларов, тогда как сооружение ГЭС в Монголии (до 790 МВт), по подсчетам компании, обошлось бы примерно в 1,9 миллиарда долларов.