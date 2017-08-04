Ъ: Ассоциация российских банков лишится ряда участников

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян не захотел добровольно покинуть свой пост, с учетом этого ряд кредитных организаций намерен выйти из АРБ вслед за восемью крупнейшими банками, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров крупных банков.

Несогласные с политикой Тосуняна планируют перейти в ассоциацию "Россия", радикально реформировав ее. Нынешний глава "России" Анатолий Аксаков может поделиться руководством с Георгием Лунтовским, в сентябре уходящим с должности первого зампреда ЦБ. Тосунян продолжает настаивать на том, что происходящее в АРБ не повод для реформ в ассоциации, сообщает газета.

Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие" и Бинбанк — в июле сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора. Несогласие банков вызвал ряд тезисов, содержавшихся в годовом отчете ассоциации, который был представлен на съезде АРБ в марте текущего года. Позже в Альфа-банке сообщили, что ряд кредитных организаций обсуждает перспективы создания нового объединения, альтернативного АРБ.

По информации источников газеты, выйти из АРБ могут банк "АК Барс", "Зенит" и его дочерний Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк. Внеочередное собрание ассоциации "Россия" должно состояться 18 августа, на нем планируется обсудить параметры реформы ассоциации. Президентом ассоциации планируется утвердить Лунтовского, а главой совета директоров — Анатолия Аксакова.

Согласно реформе, будет установлен некий входной ценз для участников ассоциации для того, чтобы она представляла интересы устойчивых банков. Эти требования затронут и нынешних участников "России", поэтому планируется установить переходный период, ссылается газета на одного из участников дискуссии. По словам другого источника, эта инициатива согласована с регулятором, который поддерживает качественные изменения в ассоциации "Россия".