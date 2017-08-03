КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Новые санкции США против РФ нанесут, в первую очередь, вред Украине и Евросоюзу, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Европейцев беспокоит тот факт, что санкции позволяют штрафовать, в том числе и европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности, в реализации "Северного потока-2".

"Этот закон не против России, он направлен против суверенитета Украины и восстановления территориальной целостности нашей страны. Закон о санкциях — это стратегический удар по Украине, по "партии мира" — тем политическим и общественно-политическим силам, которые выступают за мирное урегулирование конфликта и реализацию главного принципа реинтеграции востока страны: "возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс", — написал Медведчук в четверг в своем блоге на сайте движения.

По его мнению, принятие этого закона обернется новым витком эскалации конфликта в Донбассе и усилением внутренних противоречий. Медведчук считает, что украинские "партии войны" активизируются в связи с принятием США закона и сделают невозможным реинтеграцию Донбасса на десятилетия.

Кроме того, Медведчук считает, что из-за этого закона экономика Европы понесет огромные потери. "Данный закон ставит в тупик лидеров европейских стран, поскольку решение о введении заградительных мер принималось в одностороннем порядке — не только без согласования с ними, но и вопреки их мнению. А это значит, что санкционная политика Вашингтона подрывает суверенитет европейских держав", — добавил он.