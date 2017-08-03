Путин поручил решить проблему "Роснефти" с ВНХК, но без указаний "Газпрому"

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству подключиться к решению вопроса с газоснабжением нефтеперерабатывающего и нефтехимического проекта "Роснефти" на Дальнем Востоке, однако заявил, что прямых указаний "Газпрому" по этому поводу власти давать не будут.

Речь о проекте, который реализует "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК). В настоящее время она полностью принадлежит "Роснефти". В 2016 году крупнейшая российская нефтяная компания договорилась с китайской ChemChina о ее вхождении в проект с долей 40% и пропорциональным финансированием, однако пока сделка не закрыта.

"Роснефть" планирует строительство трех очередей ВНХК. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года — это НПЗ мощностью до 12,5 миллиона тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 миллиона тонн сырья в год. Объем инвестиций по двум очередям, как сообщил на совещании у главы государства министр энергетики РФ Александр Новак, составит 796 миллиардов рублей.

Со своей стороны глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что проект ВНХК благодаря нефтеперерабатывающим мощностям полностью обеспечит спрос на бензин в ДФО в долгосрочной перспективе, а его нефтехимической комплекс станет центром формирующегося нефтехимического кластера ДФО. Также он указал на открывающиеся возможности для экспорта нефтепродуктов и нефтехимической продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион в объемах, произведенных сверх спроса российского Дальнего Востока.

Просьба Сечина

Однако у проекта есть проблема. Как заявил Сечин, отсутствие договоренности с "Газпромом" о газе для ВНХК ставит под угрозу срок его реализации. "Ключевой проблемой для нас остается проблема обеспечения комплекса природным газом в полном объеме и готовность обеспечивать увеличение пропускной способности магистральных газопроводов к необходимому сроку — это второй квартал 2020 года. И здесь мы никак не можем получить окончательного решения, несмотря на все поручения, которые в адрес основного производителя газа были даны", — отметил Сечин.

"Это объем не очень большой — это 2,3 миллиарда кубометров газа, которые предназначены в основном для электрогенерации. В 2021 году мы должны ввести мощную электростанцию на 550 МВт, которая будет обеспечивать комплекс и ближайшие населенные пункты. В связи с отсутствием необходимых решений существует риск для плановых сроков реализации проекта, ухудшения его экономических показателей. Мы ведем диалог с "Газпромом". "Газпром" предлагает найти ресурсы газа из периметра "Роснефти". Но у нас таких ресурсов нет", — продолжил глава "Роснефти".

"То, что компания производит на Сахалине, мы уже поставляем на объекты энергетики на самом Сахалине и в Дальневосточном регионе, в Хабаровском крае. Даже если мы переориентируем эти объемы на ВНХК, нам это представляется маловероятным — придется отключать объекты электрогенерации, которые сейчас обеспечиваются за счет этих объемов газа", — пояснил Сечин.

"Но даже при этом действующих производственных мощностей по газу нам не хватит для того, чтобы обеспечить ВНХК. Поэтому большая просьба найти возможность решить это вопрос в соответствии с недавним поручением", — попросил Сечин.

Реакция Путина

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в этой связи напомнил о поручении, которое ранее было дано главой государства. Путин в декабре 2016 года давал поручение правительству РФ принять меры для снабжения ВНХК газом со стороны "Газпрома", а газовому холдингу рекомендовал обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов проекта к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

"По поводу поставки газа — было ваше поручение правительству в данном случае принять меры для снабжения ВНХК природным газом со сроком до 1 марта. Оно пока не исполнено. Предлагаю, пользуясь тем, что здесь присутствует и руководство "Газпрома", и "Роснефти", все-таки это зафиксировать, тем более что эти 2,3 миллиарда кубических метров — объем очень большой, и надо зафиксировать конкретный срок и принять соответствующее решение", — предложил Белоусов.

В ответ на такое предложение Путин заявил, что отношения между двумя компаниями, даже если в их капитале участвует государство, должны строиться на рыночных принципах.

"Поэтому я прошу правительство, ну и администрацию в части экономического блока эту работу провести между компаниями и добиться решения. Но нужно ли "Газпрому" давать прямое указание со стороны правительства сделать то или другое? Я думаю, нецелесообразно. "Газпром" все-таки акционерное общество со значительным участием иностранного капитала, так же как и "Роснефть". Мы можем и должны влиять на процессы, которые происходят между участниками экономической деятельности, но указаний давать не будем", — сказал российский лидер.