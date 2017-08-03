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Экономика

Путин поручил решить проблему "Роснефти" с ВНХК, но без указаний "Газпрому"

16:0503.08.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии заливки первого фундамента Амурского газоперерабатывающего завода. 3 августа 2017Президент РФ Владимир Путин на церемонии заливки первого фундамента Амурского газоперерабатывающего завода. 3 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству подключиться к решению вопроса с газоснабжением нефтеперерабатывающего и нефтехимического проекта "Роснефти" на Дальнем Востоке, однако заявил, что прямых указаний "Газпрому" по этому поводу власти давать не будут.

Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя Совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сечин заявил об отсутствии договоренности с "Газпромом" по газу для ВНХК

Речь о проекте, который реализует "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК). В настоящее время она полностью принадлежит "Роснефти". В 2016 году крупнейшая российская нефтяная компания договорилась с китайской ChemChina о ее вхождении в проект с долей 40% и пропорциональным финансированием, однако пока сделка не закрыта.

"Роснефть" планирует строительство трех очередей ВНХК. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года — это НПЗ мощностью до 12,5 миллиона тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 миллиона тонн сырья в год. Объем инвестиций по двум очередям, как сообщил на совещании у главы государства министр энергетики РФ Александр Новак, составит 796 миллиардов рублей.

Со своей стороны глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что проект ВНХК благодаря нефтеперерабатывающим мощностям полностью обеспечит спрос на бензин в ДФО в долгосрочной перспективе, а его нефтехимической комплекс станет центром формирующегося нефтехимического кластера ДФО. Также он указал на открывающиеся возможности для экспорта нефтепродуктов и нефтехимической продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион в объемах, произведенных сверх спроса российского Дальнего Востока.

Просьба Сечина

Однако у проекта есть проблема. Как заявил Сечин, отсутствие договоренности с "Газпромом" о газе для ВНХК ставит под угрозу срок его реализации. "Ключевой проблемой для нас остается проблема обеспечения комплекса природным газом в полном объеме и готовность обеспечивать увеличение пропускной способности магистральных газопроводов к необходимому сроку — это второй квартал 2020 года. И здесь мы никак не можем получить окончательного решения, несмотря на все поручения, которые в адрес основного производителя газа были даны", — отметил Сечин.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в Дальневосточном федеральном округе во время посещения Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Роснефть" рассматривает предложения по ВНХК от инвесторов из США и Китая

"Это объем не очень большой — это 2,3 миллиарда кубометров газа, которые предназначены в основном для электрогенерации. В 2021 году мы должны ввести мощную электростанцию на 550 МВт, которая будет обеспечивать комплекс и ближайшие населенные пункты. В связи с отсутствием необходимых решений существует риск для плановых сроков реализации проекта, ухудшения его экономических показателей. Мы ведем диалог с "Газпромом". "Газпром" предлагает найти ресурсы газа из периметра "Роснефти". Но у нас таких ресурсов нет", — продолжил глава "Роснефти".

"То, что компания производит на Сахалине, мы уже поставляем на объекты энергетики на самом Сахалине и в Дальневосточном регионе, в Хабаровском крае. Даже если мы переориентируем эти объемы на ВНХК, нам это представляется маловероятным — придется отключать объекты электрогенерации, которые сейчас обеспечиваются за счет этих объемов газа", — пояснил Сечин.

"Но даже при этом действующих производственных мощностей по газу нам не хватит для того, чтобы обеспечить ВНХК. Поэтому большая просьба найти возможность решить это вопрос в соответствии с недавним поручением", — попросил Сечин.

Реакция Путина

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в этой связи напомнил о поручении, которое ранее было дано главой государства. Путин в декабре 2016 года давал поручение правительству РФ принять меры для снабжения ВНХК газом со стороны "Газпрома", а газовому холдингу рекомендовал обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов проекта к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

"По поводу поставки газа — было ваше поручение правительству в данном случае принять меры для снабжения ВНХК природным газом со сроком до 1 марта. Оно пока не исполнено. Предлагаю, пользуясь тем, что здесь присутствует и руководство "Газпрома", и "Роснефти", все-таки это зафиксировать, тем более что эти 2,3 миллиарда кубических метров — объем очень большой, и надо зафиксировать конкретный срок и принять соответствующее решение", — предложил Белоусов.

В ответ на такое предложение Путин заявил, что отношения между двумя компаниями, даже если в их капитале участвует государство, должны строиться на рыночных принципах.

Баннер с символикой компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Роснефть" и ChemChina подписали соглашение по проекту ВНХК

"Поэтому я прошу правительство, ну и администрацию в части экономического блока эту работу провести между компаниями и добиться решения. Но нужно ли "Газпрому" давать прямое указание со стороны правительства сделать то или другое? Я думаю, нецелесообразно. "Газпром" все-таки акционерное общество со значительным участием иностранного капитала, так же как и "Роснефть". Мы можем и должны влиять на процессы, которые происходят между участниками экономической деятельности, но указаний давать не будем", — сказал российский лидер.

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Экономика
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