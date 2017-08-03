Путин ознакомился с ходом запуска в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на Нижне-Бурейскую ГЭС, где познакомился с ходом подготовки введения ее в эксплуатацию.
Путин и представители руководства ГЭС остановились возле стендов, в то время как журналисты находились в нескольких метрах от них и могли плохо слышать беседу из-за того, что безопасность не разрешала подходить ближе. Президент сам позвал представителей СМИ поближе.
"Ребят, идите сюда", — подозвал Путин журналистов.
Сотрудники охраны не возражали и разрешили корреспондентам находиться в максимальной близости к главе государства.
Руководители ГЭС и компании Русгидро рассказали Путину, что одна из целей возведения гидроэлектростанции — это увеличение выработки более дешевой электроэнергии в Амурской области и подключение новых потребителей.
"Уже можно новых потребителей, бытовых, я имею в виду, перевести с угля на электричество с пониженным тарифом?" — поинтересовался президент.
Как заверили его специалисты, действительно, Нижне-Бурейская ГЭС в перспективе сможет значительно улучшить экономику работы тепловых станций.
Руководство компании доложило, что проектная мощность Нижне-Бурейской ГЭС — 320 МВт (это самая мощная ГЭС России из тех, строительство которых было начато в постсоветский период), среднегодовая выработка — 1,67 млрд кВт/ч.