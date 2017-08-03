Путин ознакомился с ходом запуска в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на Нижне-Бурейскую ГЭС, где познакомился с ходом подготовки введения ее в эксплуатацию.

Первым делом глава государства отправился на смотровую площадку, где ему рассказали о возможностях новой гидроэлектростанции.

Путин и представители руководства ГЭС остановились возле стендов, в то время как журналисты находились в нескольких метрах от них и могли плохо слышать беседу из-за того, что безопасность не разрешала подходить ближе. Президент сам позвал представителей СМИ поближе.

"Ребят, идите сюда", — подозвал Путин журналистов.

Сотрудники охраны не возражали и разрешили корреспондентам находиться в максимальной близости к главе государства.

Руководители ГЭС и компании Русгидро рассказали Путину, что одна из целей возведения гидроэлектростанции — это увеличение выработки более дешевой электроэнергии в Амурской области и подключение новых потребителей.

"Уже можно новых потребителей, бытовых, я имею в виду, перевести с угля на электричество с пониженным тарифом?" — поинтересовался президент.

Как заверили его специалисты, действительно, Нижне-Бурейская ГЭС в перспективе сможет значительно улучшить экономику работы тепловых станций.

Руководство компании доложило, что проектная мощность Нижне-Бурейской ГЭС — 320 МВт (это самая мощная ГЭС России из тех, строительство которых было начато в постсоветский период), среднегодовая выработка — 1,67 млрд кВт/ч.