PMI в сфере услуг Китая в июле замедлился до 51,5 пункта

ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в июле, по версии независимого исследования делового издания Caixin, замедлил свой рост и составил 51,5 пункта.

Падение в июле оказалось незначительным по сравнению с показателями июня, когда темпы роста составили 51,6 пункта.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе государственным статическим бюро КНР, в июле официальный PMI в сфере услуг Китая замедлился до 54,5 пункта с 54,9 пункта в июне. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таких традиционных секторах, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.