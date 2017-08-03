Венесуэльский боливар упал на "черном рынке" более чем на 20% за день

МЕХИКО, 3 авг — РИА Новости. Курс доллара США на "черном рынке" Венесуэлы за сутки взлетел на 21% и превысил в среду 14,7 тысячи боливаров.

Еще 1 августа курс американской валюты на "черном рынке" достигал 12,2 тысячи боливаров. По данным портала Dolar Today, официальный курс в дополнительной системе обмена DICOM составляет при этом около 2,9 тысячи боливаров.

Падение боливара произошло на фоне результатов выборов в национальное учредительное собрание, состоявшихся в воскресенье. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам, а также вызвали осуждение многих стран региона.