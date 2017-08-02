Юнкер: Брюссель займется защитой экономических интересов Евросоюза

БЕРЛИН, 2 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом закон об антироссийских санкциях, что в Брюсселе займутся защитой экономических интересов ЕС "в том числе перед США".

Об этом Юнкер заявил в Брюсселе в интервью для радиостанции NDR , отрывки из интервью предоставлены РИА Новости Еврокомиссией.

"Мы готовы", — заявил Юнкер, добавив, что "мы должны защищать наши экономические интересы, в том числе перед США, и мы займемся этим".

"Я заявил в ходе саммита G7 в Таормине, Италии, и в ходе саммита G20 в Гамбурге, что если американцы это сделают, мы были бы готовы в течение нескольких дней дать адекватный ответ на это. Это привело к тому, что большая часть предусмотренных объемов в отношении санкций против России была сведена на нет. И это привело к тому, что американский конгресс в итоге решил, что эти санкции могут состояться только в согласовании с союзниками США. И я все еще исхожу из того, что мы являемся союзниками США", — сказал Юнкер.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Он расширяет ряд секторальных санкций, в частности сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).