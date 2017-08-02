Вексельберг рассказал, когда фонд "Сколково" выйдет на самоокупаемость

ГОРКИ, 2 авг — РИА Новости. Президент "Сколково" Виктор Вексельберг считает, что фонд может выйти на самоокупаемость до 2025 года, и просит сохранить финансирование из бюджета на ближайшую трехлетку.

"Я бы хотел сформулировать пожелания совету фонда, я бы очень просил сохранить финансирование "Сколково" на ближайшие три года на уровне, который мы имеем сейчас, и одновременно предложить поручить нам разработать предложения по выходу на самоокупаемость в течение трех лет: думаем, что к 2025 году мы можем достичь этой цели", — сказал Вексельберг на заседании попечительского совета "Сколково".

Он пояснил, что к этому сроку фонд рассчитывает, что бюджет РФ будет поддерживать финансирование только грантовых программ и поддержку "Сколтеха".

Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. На фонд возложены функции управления проектом инновационного центра "Сколково", создаваемого как полигон для коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по пяти приоритетным направлениям: энергоэффективности, компьютерным, биомедицинским, ядерным и космическим технологиям.

Как отмечается на сайте фонда "Сколково", его миссия — создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены работают над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня.

Сколтех (Сколковский институт науки и технологий) — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково, создан в 2011 году.