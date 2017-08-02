РФ договорилась с КНР об экспорте гречки и подсолнечника на китайский рынок

ШАНХАЙ, 2 авг — РИА Новости. Россия договорилась с Китаем о поставках из РФ гречки и подсолнечника на китайский рынок, стороны также обсуждают расширение российских регионов-поставщиков пшеницы, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Глава Минэкономразвития РФ в настоящее время находится в Шанхае, где проходит конференция министров торговли БРИКС. На полях встречи прошло 20-е заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Китайскую сторону представлял министр коммерции Чжун Шань.

"У нас создана с китайскими партнерами специальная комиссия, которая рассматривает те барьеры, которые есть. Позавчера состоялось заседание этой комиссии, где рассматривался ряд торговых ограничений. Договорились с китайскими партнерами, что поставки таких продуктов как гречка и подсолнечник пойдут в более активном режиме на китайский рынок, будут зарегистрированы наши поставщики", — заявил Орешкин по итогам заседания XX российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"По пшенице тоже регионы расширяем. Говорили о Челябинской области, об Алтае. О том, что из этих регионов будут тоже пшеницу поставлять. Здесь тоже идет активная работа", — добавил он.

Во вторник Россельхознадозор сообщил, что Россия и Китай попытаются в ближайшее время подписать протоколы по поставкам из России гречихи, крупы гречневой, овса, овсяных хлопьев, семян подсолнечника и льна.

Тогда же Россельхознадозор сообщил, что представители РФ и Китая также обсудили проект протокола по пшенице, который предусматривает включение Челябинской и Амурской областей в перечень регионов, одобренных AQSIQ (Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая) для поставок в КНР. Ведомство отмечало, что российская сторона неоднократно предлагало Китаю провести инспекцию пшеницы в Курганской области, но представители AQSIQ категорически отказались от этого из-за плотного графика в 2017 году. Однако стороны договорились провести инспекцию в 2018 году.