США
2.082 августа13:21МСК
USD60.58+0.74
EUR71.69+0.96
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

"Татнефть" обжаловала отказ российского суда рассмотреть ее спор с Украиной

12:4002.08.2017
01000
© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний. Архивное фотоВ зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу "Татнефти" на определение, которым компании было отказано в рассмотрении по существу ее заявления о признании и приведении в исполнение на территории России решения международного арбитража, взыскавшего с Украины 144 миллионов долларов.

Стенд компании Татнефть. Архивное фото
© Фото : ПАО "Татнефть"
"Татнефть" хочет получить особняк украинского посольства по иску к Киеву
Как следует из картотеки арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 1 августа. Она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Апелляционное обжалование для данной категории дел не предусмотрено.

Арбитраж Москвы 27 июня прекратил производство по заявлению "Татнефти", согласившись с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда.

"Татнефть" 14 апреля сообщила, что подала два ходатайства, в Лондоне и Москве, о принудительном исполнении арбитражного решения против Украины о выплате 144 миллионов долларов. Ранее, в конце марта, "Татнефть" подала аналогичное ходатайство в Федеральный окружной суд округа Колумбия (США).

Арбитражное решение

Игорь Коломойский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Лондонский суд заморозил активы Коломойского по иску "Татнефти"
"Татнефть" потребовала в арбитраже Москвы признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29 июля 2014 года в Париже международным коммерческим арбитражем ad hoc (специально созданным для разрешения спора — ред.) в составе арбитров Франциско Оррего Викунья, Чарльза Н. Брауэра и Марка Лалонда.

Международный арбитраж взыскал с Украины 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму.

Украина позднее подала жалобу на это решение в апелляционный суд Парижа, который в конце ноября 2016 года отказался отменить решение арбитража.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Речь идет о споре вокруг компании "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Со стороны Украины в уставный капитал был передан Кременчугский НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Мотивы московского суда

По мнению "Татнефти", которое изложено в определении арбитражного суда Москвы, "Украина явно выразила согласие на осуществление судом Российской Федерации юрисдикции в отношении данного спора, и, кроме того, Украина признается отказавшейся от судебного иммунитета в отношении споров, касающихся арбитражного или третейского соглашения, ввиду заключения Украиной арбитражного соглашения".

Суд, однако, отметил, что по условиям соглашения о защите инвестиций споры сторон должны решаться в компетентном суде или арбитраже договаривающейся стороны, на территории которой осуществлены инвестиции, в Стокгольмском арбитраже или в арбитражном суде ad hoc.

При этом по российским законам иностранное государство, заключившее арбитражное соглашение, признается отказавшимся от судебного иммунитета только в отношении споров, касающихся арбитражного или третейского соглашения. "Между тем, заявление, рассматриваемое в настоящем деле, не направлено на разрешение споров, касающихся арбитражного соглашения, а направлено на признание и приведение в исполнение арбитражного решения", — говорится в определении столичного арбитража.

Суд первой инстанции согласился также с доводом об отсутствии у него эффективной юрисдикции (в рамках которой иностранное арбитражное решение может быть фактически приведено в исполнение, для чего у должника должно иметься имущество по месту нахождения суда).

Как установил суд, на имущество Украины, сведения о котором представила в суд "Татнефть", в частности, на здание посольства Украины и здание Национального культурного центра Украины в Москве, распространяется дипломатический иммунитет.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена