"Татнефть" обжаловала отказ российского суда рассмотреть ее спор с Украиной

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу "Татнефти" на определение, которым компании было отказано в рассмотрении по существу ее заявления о признании и приведении в исполнение на территории России решения международного арбитража, взыскавшего с Украины 144 миллионов долларов.

Как следует из картотеки арбитражных дел, жалоба поступила в суд первой инстанции 1 августа. Она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Апелляционное обжалование для данной категории дел не предусмотрено.

Арбитраж Москвы 27 июня прекратил производство по заявлению "Татнефти", согласившись с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда.

"Татнефть" 14 апреля сообщила, что подала два ходатайства, в Лондоне и Москве, о принудительном исполнении арбитражного решения против Украины о выплате 144 миллионов долларов. Ранее, в конце марта, "Татнефть" подала аналогичное ходатайство в Федеральный окружной суд округа Колумбия (США).

Арбитражное решение



"Татнефть" потребовала в арбитраже Москвы признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29 июля 2014 года в Париже международным коммерческим арбитражем ad hoc (специально созданным для разрешения спора — ред.) в составе арбитров Франциско Оррего Викунья, Чарльза Н. Брауэра и Марка Лалонда.

Международный арбитраж взыскал с Украины 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму.

Украина позднее подала жалобу на это решение в апелляционный суд Парижа, который в конце ноября 2016 года отказался отменить решение арбитража.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Речь идет о споре вокруг компании "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Со стороны Украины в уставный капитал был передан Кременчугский НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Мотивы московского суда



По мнению "Татнефти", которое изложено в определении арбитражного суда Москвы, "Украина явно выразила согласие на осуществление судом Российской Федерации юрисдикции в отношении данного спора, и, кроме того, Украина признается отказавшейся от судебного иммунитета в отношении споров, касающихся арбитражного или третейского соглашения, ввиду заключения Украиной арбитражного соглашения".

Суд, однако, отметил, что по условиям соглашения о защите инвестиций споры сторон должны решаться в компетентном суде или арбитраже договаривающейся стороны, на территории которой осуществлены инвестиции, в Стокгольмском арбитраже или в арбитражном суде ad hoc.

При этом по российским законам иностранное государство, заключившее арбитражное соглашение, признается отказавшимся от судебного иммунитета только в отношении споров, касающихся арбитражного или третейского соглашения. "Между тем, заявление, рассматриваемое в настоящем деле, не направлено на разрешение споров, касающихся арбитражного соглашения, а направлено на признание и приведение в исполнение арбитражного решения", — говорится в определении столичного арбитража.

Суд первой инстанции согласился также с доводом об отсутствии у него эффективной юрисдикции (в рамках которой иностранное арбитражное решение может быть фактически приведено в исполнение, для чего у должника должно иметься имущество по месту нахождения суда).

Как установил суд, на имущество Украины, сведения о котором представила в суд "Татнефть", в частности, на здание посольства Украины и здание Национального культурного центра Украины в Москве, распространяется дипломатический иммунитет.