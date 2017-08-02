Биткоин разделился на две отдельные криптовалюты

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Биткоин разделился на две криптовалюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Причиной этого стало решение разработчиков запустить новый протокол работы блокчейна SegWit2x, пишет Business Insider.

Новый механизм поддержала лишь часть пользователей криптовалюты, тогда как другие отказались его активировать. Недовольство клиентов связано с тем, что Segwit2x увеличивает размер блока биткоина вдвое — до двух мегабайт.

Криптовалюты — это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Биткоин, курс которого в последнее время побил все рекорды, является самым известным примером криптовалюты.

За год биткоин подорожал примерно в пять раз: сейчас он торгуется в районе 2700 долларов.

"Финансовая пирамида"

Российские чиновники не раз выступали против виртуализации валют, поскольку подобные системы могут использоваться для отмывания доходов и спонсирования терроризма. Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов.

В среду министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что развитие криптовалют на глобальном уровне напоминает финансовую пирамиду.

"Зачастую цены на них не отражают реальной стоимости такого актива. Это часто происходило с пирамидами у нас в стране в прошлые годы, сейчас мы видим, что похожая ситуация на глобальном уровне происходит с некоторыми криптовалютами", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Надо их рассматривать не как валюты… нужно их рассматривать как актив, и к стоимости этого актива относиться очень аккуратно", — добавил министр.

Скептически к криптовалютам относится и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор не рассматривает биткоин как виртуальную валюту или денежный актив, а считает его, скорее, цифровым активом.

"Мы не считаем, что биткоин можно рассматривать как виртуальную валюту. Это больше цифровой актив с регулированием активов. Но я думаю, что более важно понимать преимущества новых технологий. Так же, как Blockchain, который основан на биткоине, теперь биткоины — это как деньги", — сказала она в июне в интервью американскому телеканалу CNBC американскому телеканалу CNBC

"Мы не спешим. У нас есть некоторые сомнения, мы не видим огромных преимуществ от внедрения цифровых активов в нашей экономике", — добавила Набиуллина.

"Колоссальные возможности"

Есть у криптовалют и сторонники. Так, о необходимости легализовать виртуальные деньги не раз говорил глава Сбербанка Герман Греф.

"Я думаю, что это (криптовалюты — ред.) нужно как можно скорее разрешать, думать, экспериментировать. Это не то, что можно и нужно запрещать. Законодательная попытка все запретить остановлена, и сейчас, мне кажется, идет достаточно конструктивный диалог и в ЦБ — попытка осознать, что с этим делать", — пояснил он в июне.

По мнению банкира, попытка действовать запретительными мерами в вопросе новых технологий приводит к отставанию страны от конкурентов.

В конце мая Греф также заявил, что России следует ввести аккуратное регулирование биткоина, поскольку это предоставляет "колоссальные возможности".

"Мы видим, что все больше стран попадают в клуб, который открывает свои рынки для криптовалют. Последней страной была Япония. Я думаю, в том числе, это был фактор, который повлиял на курс биткоина", — заявил Греф в интервью "Россия 24".

Нужна своя криптовалюта

В начале июня зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор начал работу над созданием национальной виртуальной валюты.

"До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать", — сообщила она во время Петербургского международного экономического форума.

"На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени", — добавила Скоробогатова.

Идею национальной криптовалюты обсуждают и в Госдуме. Накануне депутат от ЛДПР Борис Чернышов предложил свое название для новой системы — "златник".

"Мы живем в России и должны использовать русские слова, это основа патриотической концепции страны. Нам не нужны иностранные заимствования", — пояснил парламентарий.

"Российская криптовалюта должна стать самой качественной. Финансирование этого процесса должно быть из бюджета государства, по аналогии с подобными проектами, которые разрабатываются за рубежом. Уверен, в этом случае мы добьемся быстрого и эффективного результата", — добавил депутат.