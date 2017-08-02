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Экономика

Биткоин разделился на две отдельные криптовалюты

11:3502.08.2017
(обновлено: 11:39 02.08.2017)
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© Flickr / BTC KeychainБрелоки с логотипом биткоина. Архивное фотоБрелоки с логотипом биткоина. Архивное фото
© Flickr / BTC Keychain

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Биткоин разделился на две криптовалюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Причиной этого стало решение разработчиков запустить новый протокол работы блокчейна SegWit2x, пишет Business Insider.

Электронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91
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Новый механизм поддержала лишь часть пользователей криптовалюты, тогда как другие отказались его активировать. Недовольство клиентов связано с тем, что Segwit2x увеличивает размер блока биткоина вдвое — до двух мегабайт.

Криптовалюты — это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Биткоин, курс которого в последнее время побил все рекорды, является самым известным примером криптовалюты.

За год биткоин подорожал примерно в пять раз: сейчас он торгуется в районе 2700 долларов.

"Финансовая пирамида"

Российские чиновники не раз выступали против виртуализации валют, поскольку подобные системы могут использоваться для отмывания доходов и спонсирования терроризма. Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов.

Сотрудник биткоин-биржи в Гонконге. Архивное фото
© AP Photo / Kin Cheung
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В среду министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что развитие криптовалют на глобальном уровне напоминает финансовую пирамиду.

"Зачастую цены на них не отражают реальной стоимости такого актива. Это часто происходило с пирамидами у нас в стране в прошлые годы, сейчас мы видим, что похожая ситуация на глобальном уровне происходит с некоторыми криптовалютами", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Надо их рассматривать не как валюты… нужно их рассматривать как актив, и к стоимости этого актива относиться очень аккуратно", — добавил министр.

Скептически к криптовалютам относится и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор не рассматривает биткоин как виртуальную валюту или денежный актив, а считает его, скорее, цифровым активом.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что настороженно относится к криптовалютам
"Мы не считаем, что биткоин можно рассматривать как виртуальную валюту. Это больше цифровой актив с регулированием активов. Но я думаю, что более важно понимать преимущества новых технологий. Так же, как Blockchain, который основан на биткоине, теперь биткоины — это как деньги", — сказала она в июне в интервью американскому телеканалу CNBC американскому телеканалу CNBC.

"Мы не спешим. У нас есть некоторые сомнения, мы не видим огромных преимуществ от внедрения цифровых активов в нашей экономике", — добавила Набиуллина.

"Колоссальные возможности"

Есть у криптовалют и сторонники. Так, о необходимости легализовать виртуальные деньги не раз говорил глава Сбербанка Герман Греф.

Электронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91
В таллинском такси начали принимать биткоины
"Я думаю, что это (криптовалюты — ред.) нужно как можно скорее разрешать, думать, экспериментировать. Это не то, что можно и нужно запрещать. Законодательная попытка все запретить остановлена, и сейчас, мне кажется, идет достаточно конструктивный диалог и в ЦБ — попытка осознать, что с этим делать", — пояснил он в июне.

По мнению банкира, попытка действовать запретительными мерами в вопросе новых технологий приводит к отставанию страны от конкурентов.

В конце мая Греф также заявил, что России следует ввести аккуратное регулирование биткоина, поскольку это предоставляет "колоссальные возможности".

"Мы видим, что все больше стран попадают в клуб, который открывает свои рынки для криптовалют. Последней страной была Япония. Я думаю, в том числе, это был фактор, который повлиял на курс биткоина", — заявил Греф в интервью "Россия 24".

Нужна своя криптовалюта

В начале июня зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор начал работу над созданием национальной виртуальной валюты.

Работник ресторана Burger King, который открылся в торговом центре Европейский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Российский Burger King начнет принимать биткоины в 2017 году
"До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать", — сообщила она во время Петербургского международного экономического форума.

"На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени", — добавила Скоробогатова.

Идею национальной криптовалюты обсуждают и в Госдуме. Накануне депутат от ЛДПР Борис Чернышов предложил свое название для новой системы — "златник".

Мужчина проходит мимо витрины биткоинов. Архивное фото
© AFP 2017 / Anthony Wallace
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"Мы живем в России и должны использовать русские слова, это основа патриотической концепции страны. Нам не нужны иностранные заимствования", — пояснил парламентарий.

"Российская криптовалюта должна стать самой качественной. Финансирование этого процесса должно быть из бюджета государства, по аналогии с подобными проектами, которые разрабатываются за рубежом. Уверен, в этом случае мы добьемся быстрого и эффективного результата", — добавил депутат.

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