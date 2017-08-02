Биткоин разделился на две отдельные криптовалюты

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Биткоин разделился на две криптовалюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Причиной этого стало решение разработчиков запустить новый протокол работы блокчейна SegWit2x, пишет Business Insider.
Криптовалюты — это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Биткоин, курс которого в последнее время побил все рекорды, является самым известным примером криптовалюты.
За год биткоин подорожал примерно в пять раз: сейчас он торгуется в районе 2700 долларов.
"Финансовая пирамида"
Российские чиновники не раз выступали против виртуализации валют, поскольку подобные системы могут использоваться для отмывания доходов и спонсирования терроризма. Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов.
"Зачастую цены на них не отражают реальной стоимости такого актива. Это часто происходило с пирамидами у нас в стране в прошлые годы, сейчас мы видим, что похожая ситуация на глобальном уровне происходит с некоторыми криптовалютами", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Надо их рассматривать не как валюты… нужно их рассматривать как актив, и к стоимости этого актива относиться очень аккуратно", — добавил министр.
Скептически к криптовалютам относится и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор не рассматривает биткоин как виртуальную валюту или денежный актив, а считает его, скорее, цифровым активом.
"Мы не спешим. У нас есть некоторые сомнения, мы не видим огромных преимуществ от внедрения цифровых активов в нашей экономике", — добавила Набиуллина.
"Колоссальные возможности"
Есть у криптовалют и сторонники. Так, о необходимости легализовать виртуальные деньги не раз говорил глава Сбербанка Герман Греф.
По мнению банкира, попытка действовать запретительными мерами в вопросе новых технологий приводит к отставанию страны от конкурентов.
В конце мая Греф также заявил, что России следует ввести аккуратное регулирование биткоина, поскольку это предоставляет "колоссальные возможности".
"Мы видим, что все больше стран попадают в клуб, который открывает свои рынки для криптовалют. Последней страной была Япония. Я думаю, в том числе, это был фактор, который повлиял на курс биткоина", — заявил Греф в интервью "Россия 24".
Нужна своя криптовалюта
В начале июня зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор начал работу над созданием национальной виртуальной валюты.
"На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени", — добавила Скоробогатова.
Идею национальной криптовалюты обсуждают и в Госдуме. Накануне депутат от ЛДПР Борис Чернышов предложил свое название для новой системы — "златник".
"Российская криптовалюта должна стать самой качественной. Финансирование этого процесса должно быть из бюджета государства, по аналогии с подобными проектами, которые разрабатываются за рубежом. Уверен, в этом случае мы добьемся быстрого и эффективного результата", — добавил депутат.