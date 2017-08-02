Россия рассчитывает на поддержку партнеров по БРИКС на конференции ВТО

ШАНХАЙ (Китай), 2 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия рассчитывает на поддержку партнеров по БРИКС (Бразилия, РФ, КНР, Индия, Южная Африка) на предстоящей в декабре этого года в Буэнос-Айресе министерской встрече Всемирной торговой организации (ВТО), заявил в среду министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Страны БРИКС разделяют общие интересы по множеству вопросов, и мы считаем, что платформа БРИКС может и должна пользоваться существующими преимуществами в формировании основ для будущего многостороннего консенсуса. Вместе мы сможем продвинуть вперед глобальную экономику и многостороннюю торговую систему, даже при наличии разногласий с другими членами (ВТО — ред.)", — заявил Орешкин на встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.

Он подчеркнул, что РФ рассчитывает на поддержку стран БРИКС в случае возобновления переговоров в рамках ВТО по разъяснениям соглашений по анти-демпингу, субсидиям и компенсирующим мерам.

"Мы также призываем членов БРИКС принять активное участие в дискуссиях ВТО по вопросам электронной коммерции, а также малого и среднего бизнеса", — отметил российский министр.

Орешкин напомнил, что Россия ранее внесла в ВТО предложение по устранению специальных защитных мер (SSG), которые используют некоторые члены ВТО. "Это может сбалансировать наши права наряду с теми членами организации, которые применяют этот инструмент", — отметил министр.

"Мы рассматриваем специальные защитные меры как рудимент, который уже выполнил свое предназначение и должен быть устранен", — подчеркнул министр, добавив, что устранение SSG будет полезно всем странам БРИКС, так как ни одна из них не использует этот инструмент.