МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Экспорт свиного сала с Украины в 2016 году упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года, сообщает портал Business Views со ссылкой на Государственную фискальную службу.
Сообщается, что сало экспортировалось в Азербайджан, Армению и Казахстан — там приобрели украинскую продукцию на сумму 53,8 тысячи долларов. Эстония, Сингапур, Багамские острова, Канада, Панама, Германия, Камбоджа и Австралия купили 7,5 тонны сала за 27,8 тысячи долларов.
Ранее стало известно, что объемы экспорта улиток с Украины в несколько раз превысили соответствующие показатели по салу.