Экспорт сала с Украины обрушился на 98 процентов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Экспорт свиного сала с Украины в 2016 году упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года, сообщает портал Business Views со ссылкой на Государственную фискальную службу.

По информации издания, в позапрошлом году Украина экспортировала сало на сумму 7,74 миллиона долларов, а в прошлом — всего лишь на 0,088 миллиона. Причина обвала экспорта заключается в том, что Россия отказалась закупать украинское сало. От поставок отказалась и Молдавия. В настоящее время украинские производители вынуждены искать новые рынки сбыта.

Сообщается, что сало экспортировалось в Азербайджан, Армению и Казахстан — там приобрели украинскую продукцию на сумму 53,8 тысячи долларов. Эстония, Сингапур, Багамские острова, Канада, Панама, Германия, Камбоджа и Австралия купили 7,5 тонны сала за 27,8 тысячи долларов.

Ранее стало известно, что объемы экспорта улиток с Украины в несколько раз превысили соответствующие показатели по салу.