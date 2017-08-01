"Алроса" показала самый дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. АК "Алроса" представила уникальную коллекцию бриллиантов собственной огранки, включая самый дорогой из всех крупных камней, когда-либо ограненных в России, говорится в сообщении компании.

Коллекция, получившая название "Династия", состоит из пяти бриллиантов и создана из одного алмаза весом 179 карат. Уникальный кристалл, получивший имя "Романовы", был добыт в 2015 году на кимберлитовой трубке "Нюрбинская" в Якутии. Все камни коллекции были изготовлены мастерами "Бриллианты Алроса", гранильного подразделения "Алросы".

Главный бриллиант "Династия" — огранки Triple Exсellent (самое высокое качество огранки), традиционной круглой формы с 57 гранями, весом 51,38 карата и с качественными характеристиками D, VVS1. По совокупным качественным характеристикам он не имеет аналогов в истории России — это самый чистый и дорогой бриллиант когда-либо ограненный в РФ, отмечается в сообщении.

Остальные бриллианты коллекции названы по именам династий, сыгравших важную роль в развитии русского ювелирного дела. Второй по массе круглый бриллиант в 16,67 карата получил имя "Шереметевы". Бриллиант "Орловы" в 5,05 карата имеет овальную форму. "Воронцовы" — бриллиант в форме груши весом 1,73 карата. Бриллиант "Юсуповы" имеет вес 1,39 карата.

"На создание коллекции ушло полтора года. Вся она прошла сертификацию в Геммологическом институте Америки (GIA) и получила подтверждение своих уникальных характеристик. Цвет D и качество VVS1 встречаются менее чем у 1% бриллиантов в мире. А такие характеристики у бриллиантов, полученных из одного алмаза — исключительный случай", — сказал президент "Алросы" Сергей Иванов, слова которого приведены в сообщении.

"На мой взгляд, цена не может быть меньше 10 миллионов долларов. Продавать будем сетом", — добавил Иванов.

Аукцион по продаже коллекции запланирован на ноябрь текущего года и пройдет в онлайн-формате на собственной платформе "Алросы". Для участия необходимо подать заявку на специальном сайте коллекции. После экспозиции в Москве камни отправятся на предпоказы в такие страны как Израиль, США и КНР.