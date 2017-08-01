Россия возобновила поставки электроэнергии в Китай после аварии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Поставки электроэнергии из России в Китай возобновлены после энергоаварии на Дальнем Востоке, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

"И в Китай, да", — ответили в пресс-службе на вопрос о том, возобновлен ли экспорт в Китай после того, как было восстановлено электроснабжение потребителей в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ компании ФСК, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Компания "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) сообщила, что поставки электроэнергии из России в Китай полностью приостановлены.

В настоящий момент, по данным ФСК, все пять ЛЭП возобновили работу. Без электроэнергии, по данным МЧС, на Дальнем Востоке оставались более 600 тысяч человек. По данным Минэнерго РФ на 17.30 мск, энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.