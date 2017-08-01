Исследование: россияне стали меньше сберегать и больше тратить

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне находятся на стадии перехода от сберегательной модели поведения к потребительской, о чем свидетельствует снижение роста сбережений в реальном выражении и его отставание от темпов роста потребления, следует из опубликованного Райффайзенбанком исследования.

"Сейчас наблюдается, как минимум, два признака отхода населения от сберегательной модели поведения: во-первых, сбережения в реальном выражении начали снижаться, а во-вторых, их динамика оказывается слабее изменения реальных располагаемых доходов", — говорится в документе.

В исследовании отмечается, что с переходом к потребительской модели ЦБ РФ будет сложнее влиять на поведение населения с помощью ставки. "Обеспокоенность ЦБ (сокращением сбережений — ред.), на наш взгляд, объясняется тем, что контролировать поведение в потребительской модели с помощью ключевой ставки гораздо сложнее, чем когда население больше сберегает. А в условиях жесткой цели по инфляции снижение эффективности мер монетарной политики совсем нежелательно для регулятора", — уверены аналитики банка.

Единственным средством сбережения, на которое Банк России сможет эффективно влиять через процентную ставку, будут депозиты, уверены авторы исследования. "Другие виды сбережений больше зависят от динамики доходов и курса рубля", — сказано в отчете.

Авторы документа указывают на то, что рост потребительских расходов может привести к негативным эффектам. "Учитывая значительную долю импортных товаров в потреблении, рост потребительских расходов подстегнет импорт. Это может оказать давление на курс рубля и инфляцию, что достаточно сложно предотвратить мерами процентной политики", — подчеркивают аналитики.

В исследовании подмечают, что снижение ключевой ставки в контексте ипотечного кредитования может оказать дезинфляционный эффект. "Снижение ставки влечет за собой снижение темпов реальных располагаемых доходов населения на длительный период. В итоге у населения остается меньше ресурсов для покупки потребительских товаров, которые входят в расчет инфляции, то есть возникает дезинфляционный эффект", — заключили в Райффайзенбанке.