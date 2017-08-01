Депутат от ЛДПР предложил создать национальную криптовалюту "златник"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предлагает создать национальную криптовалюту "златник", законодательно закрепив ее статус как денежного средства; свою инициативу он планирует во вторник направить главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, сообщает пресс-служба депутата.

Чернышов отмечает, что два месяца назад СМИ сообщали, что ЦБ начал работу над созданием концепции и закреплением статуса национальной виртуальной валюты, "но за это время никакой новой информации не появилось".

"В связи с ежедневно нарастающей популярностью использования криптовалют в качестве единицы расчета в некоторых сферах рыночной деятельности предлагаю более детально проработать вопрос о создании национальной русской криптовалюты, закрепив за ней статус не только как цифрового товара, как предлагают специалисты ЦБ РФ, но и расширить этот спектр, введя дополнительную национальную криптовалюту, аналогичную рублю, только в виртуальном пространстве", — говорится в обращении депутата, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

В частности, Чернышов предлагает внести поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", включив отечественную криптовалюту в перечень национальных денежных средств, имеющих хождение на территории РФ и за ее пределами, защитив тем самым ее законодательно и придав юридический статус аналогичного денежного средства. Помимо этого он предлагает создать для нее один официальный государственный обменник, который будет контролироваться ЦБ РФ, чтобы государство получало свой доход с обмена.

По мнению депутата, у отечественной криптовалюты должно быть русское название. "Мы живем в России и должны использовать русские слова, это основа патриотической концепции страны. Нам не нужны иностранные заимствования. Поэтому российская виртуальная валюта может называться "златник", — поясняет Чернышов.

"Прошу приложить все силы для введения национальной криптовалюты… Российская криптовалюта должна стать самой качественной. Финансирование этого процесса должно быть из бюджета государства, по аналогии с подобными проектами, которые разрабатываются за рубежом. Уверен, в этом случае мы добьемся быстрого и эффективного результата", — заключает депутат.