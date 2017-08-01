В Берлине призвали США к переговорам с ЕС по поводу антироссийских санкций

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр экономики и энергетики Германии Бригитте Циприс призвала США обсудить с ЕС возможные последствия введения новых антироссийских санкций для Евросоюза.

"Угроза со стороны США нанести урон европейским компаниям посредством так называемых о экстерриториальных санкций неприемлема",- приводит слова министра агентство. "Для США было бы очень целесообразным сесть с нами за стол переговоров и выработать решение, устраивающее все стороны", — добавила Циприс.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что рассчитывает на предусмотренные законом предварительные консультации с США по поводу введения санкций в отношении РФ.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Президент США должен в течение 10 дней подписать либо отклонить этот закон.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".