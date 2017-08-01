Предприниматели Удмуртии представили Шувалову новые российские товары

ИЖЕВСК, 1 авг — РИА Новости. Предприниматели Удмуртии представили первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову кофе, обжаренный в Ижевске, очки виртуальной реальности и ряд других перспективных проектов.
Презентации прошли в ходе форума "Инвестируй в Удмуртию" на территории АО "Концерн "Калашников".
Кроме того, Шувалову представили свои проекты компания "Рубашка на заказ", которая позволяет заказать рубашку онлайн по индивидуальным меркам, производитель оборудования для нефтегазовых компаний НПО "Гидросистемы" и команда производителей очков виртуальной реальности Boxglass. Картонный каркас со специальной оптикой является футляром, куда ставится мобильный телефон с установленным приложением дополненной реальности. Надевая очки, пользователь оказывается в виртуальном 3D пространстве.
Свою продукцию представил и производитель кофе из Ижевска Михаил Шаров, который руководит компанией по обжарке — Tasty Coffee. Он пояснил, что компания специализируется на "кофе как напитке" и поставляет свою продукцию в рестораны, отели, а также продает зерна на развес. При этом предприниматель отметил, что компания пока не работает с торговыми сетями, поскольку обжаренный кофе можно хранить всего 30 дней, а также в связи с необходимостью платить за доступ на полки.