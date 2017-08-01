Предприниматели Удмуртии представили Шувалову новые российские товары

ИЖЕВСК, 1 авг — РИА Новости. Предприниматели Удмуртии представили первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову кофе, обжаренный в Ижевске, очки виртуальной реальности и ряд других перспективных проектов.

Презентации прошли в ходе форума "Инвестируй в Удмуртию" на территории АО "Концерн "Калашников".

Генеральный директор компании Hudway Иван Клабуков представил первому вице-премьеру специальные автомобильные очки, позволяющие водителю видеть все навигационные автомобильные данные. Очки необходимо установить перед лобовым стеклом, на уровне глаз водителя. По его словам, Hudway ведет переговоры с "АвтоВАЗом" о запуске совместного проекта. "Опции, которые стоят в машине 2 тысячи долларов, вы можете купить за 12 тысяч рублей",- сказал Шувалову Клабуков.

Кроме того, Шувалову представили свои проекты компания "Рубашка на заказ", которая позволяет заказать рубашку онлайн по индивидуальным меркам, производитель оборудования для нефтегазовых компаний НПО "Гидросистемы" и команда производителей очков виртуальной реальности Boxglass. Картонный каркас со специальной оптикой является футляром, куда ставится мобильный телефон с установленным приложением дополненной реальности. Надевая очки, пользователь оказывается в виртуальном 3D пространстве.

Шувалов напомнил, что около трех лет назад глава Сбербанка Герман Греф подарил членам правительства похожие очки. "Серьезный, качественный рывок за три года",- сказал Шувалов, примерив очки. Он поинтересовался, отечественный ли это продукт. Представитель компании отметил, что очки полностью производятся из российских комплектующих. Их стоимость в рознице составляет 300 рублей.

Свою продукцию представил и производитель кофе из Ижевска Михаил Шаров, который руководит компанией по обжарке — Tasty Coffee. Он пояснил, что компания специализируется на "кофе как напитке" и поставляет свою продукцию в рестораны, отели, а также продает зерна на развес. При этом предприниматель отметил, что компания пока не работает с торговыми сетями, поскольку обжаренный кофе можно хранить всего 30 дней, а также в связи с необходимостью платить за доступ на полки.