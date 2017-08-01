Суд взыскал с "Трансаэро" 288 миллионов рублей долга по иску "Аэрофлота"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Аэрофлота" решил взыскать с авиакомпании "Трансаэро", в которой идет процедура банкротства, более 288 миллионов рублей долга за авиатопливо, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, однако до этого на заседании во вторник истец снизил сумму иска с первоначально заявленных 2,2 миллиарда рублей до 288 миллионов рублей.

Крупнейший российский авиаперевозчик потребовал от ответчика выплатить задолженность по заключенному в сентябре 2015 года агентскому договору, в рамках которого "Аэрофлот" заправлял самолеты "Трансаэро" после того, как эта компания попала в кризисную ситуацию. Как пояснил представитель истца, услуги были оказаны на сумму около 2,1 миллиарда рублей. "Аэрофлот" также требовал взыскать проценты и неустойки.

Во вторник истец мотивировал снижение суммы иска позицией Верховного суда России, определившего, что в сумму текущих платежей, которые можно взыскивать вне дела о банкротстве должника, попадают только платежи, накопившиеся после подачи заявления о банкротстве. "Сумма долга была пересчитана с даты 19 октября (2015 года)", — сказал представитель "Аэрофлота".

Представитель ответчика новых возражений по иску не заявил, отметив, что "камень преткновения касался только этого вопроса". Ранее ответчик не соглашался с расчетом суммы иска. По его мнению, долг по оплате части услуг по договору не является текущим и должен заявляться в деле о банкротстве "Трансаэро". Кроме того, представитель ответчика ранее заявлял, что акты приема оказанных услуг от "Трансаэро" подписаны неуполномоченным лицом. Рассмотрение данного иска началось в октябре 2016 года и неоднократно откладывалось.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составившие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.