Суд взыскал с "Трансаэро" 288 миллионов рублей долга по иску "Аэрофлота"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Аэрофлота" решил взыскать с авиакомпании "Трансаэро", в которой идет процедура банкротства, более 288 миллионов рублей долга за авиатопливо, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Крупнейший российский авиаперевозчик потребовал от ответчика выплатить задолженность по заключенному в сентябре 2015 года агентскому договору, в рамках которого "Аэрофлот" заправлял самолеты "Трансаэро" после того, как эта компания попала в кризисную ситуацию. Как пояснил представитель истца, услуги были оказаны на сумму около 2,1 миллиарда рублей. "Аэрофлот" также требовал взыскать проценты и неустойки.
Во вторник истец мотивировал снижение суммы иска позицией Верховного суда России, определившего, что в сумму текущих платежей, которые можно взыскивать вне дела о банкротстве должника, попадают только платежи, накопившиеся после подачи заявления о банкротстве. "Сумма долга была пересчитана с даты 19 октября (2015 года)", — сказал представитель "Аэрофлота".
Представитель ответчика новых возражений по иску не заявил, отметив, что "камень преткновения касался только этого вопроса". Ранее ответчик не соглашался с расчетом суммы иска. По его мнению, долг по оплате части услуг по договору не является текущим и должен заявляться в деле о банкротстве "Трансаэро". Кроме того, представитель ответчика ранее заявлял, что акты приема оказанных услуг от "Трансаэро" подписаны неуполномоченным лицом. Рассмотрение данного иска началось в октябре 2016 года и неоднократно откладывалось.
Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составившие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.