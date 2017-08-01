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Экономика

Ответственности не несет: почему банк не вернет украденные с карты деньги

08:0001.08.2017
(обновлено: 08:01 01.08.2017)
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© Fotolia / leungchopanОплата банковской картойОплата банковской картой
© Fotolia / leungchopan

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В первом полугодии 2017-го мошенники похитили с кредитных карт россиян почти втрое меньше денег, чем за аналогичный период прошлого года, отчитались в ЦБ. Там уточнили, что за 2016 год сумма таких хищений составила около миллиарда рублей. 

Банки противодействуют киберпреступникам все более эффективно, указывает регулятор. Впрочем, как отмечают эксперты, львиная доля хищений с карт россиян осуществляется методами социальной инженерии, поскольку они не требуют ни дорогостоящего оборудования, ни сложного программного обеспечения. Можно ли в таком случае потребовать от банка вернуть украденные средства? Банки заявляют: платить за чужие ошибки они не намерены. Подробнее — в материале РИА Новости.

Такси UBER в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мошенники под видом Uber получают данные банковских карт

Авито, автомобили и социальные сети

Социальной инженерией специалисты называют разнообразные мошеннические схемы, в основе которых лежит получение персональной конфиденциальной информации держателя карты: пароль, CVC-код, одноразовый смс-код для подтверждения операции или же логин и пароль для входа в интернет-банк.

© Fotolia / IttlestockerСмартфон
© Fotolia / Ittlestocker
Смартфон

Как правило, мошенники предпочитают общаться по телефону. Представляются чаще всего сотрудниками банка. Простор для деятельности злоумышленникам дают и популярные площадки купли-продажи вроде "Авито".

На сайтах объявлений нередки случаи: сначала человеку звонит пседопокупатель, а сразу после этого — якобы "его банк", который "хочет уточнить информацию" по карте. Сбитый с толку пользователь называет мошенникам нужные данные, после чего происходит списание денег", — говорит Раиль Гизятов, ведущий юрист Европейской юридической службы.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСоциальная сеть "ВКонтакте"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть "ВКонтакте"

Не менее распространенный способ — СМС-мошенничество, где владельцу карты сообщают о якобы выигрыше автомобиля или о том, что его выбрали победителем какой-либо лотереи. После звонка преступники действуют по отработанной схеме — выуживают данные кредитной карты.

Возможности мобильного телефона
© Fotolia / Apinan
Пароль от кошелька: как не лишиться денег, используя интернет-банк

Методы социальной инженерии направлены и на пользователей соцсетей — им приходят рассылки якобы от администрации этих ресурсов с просьбой авторизоваться и подтвердить свои данные. Такие ссылки ведут на фишинговые сайты, маскирующиеся под страницы соцсетей, главная задача которых все та же — получить данные банковских карт.

Вернуть не получится

Банкиры уверяют: деньги клиентам они вернут лишь в том, случае, если человек докажет свою непричастность к мошеннической операции. Но в большинстве случаев человек сам оказывается виноват в том, что случайно сообщил данные мошенникам. А значит, банк разведет руками.

"Если клиент самолично передал мошенникам конфиденциальную информацию (в том числе одноразовые коды из СМС), которая была использована для совершения мошеннических операций, то владелец карты/счета самостоятельно несет ответственность, и банк средства не возмещает", — говорит — Алексей Голенищев, директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка.

© Fotolia / ratmanerОплата покупок с помощью бесконтактной банковской карты
© Fotolia / ratmaner
Оплата покупок с помощью бесконтактной банковской карты

Юристы подтверждают: главное основание, на которое ориентируется банк, — это договор, который подписывает держатель банковской карты. Там четко прописано, что он не имеет права передавать кому-либо данные по своей карте. Если договор нарушен, банк снимает с себя всякую ответственность за последствия.

Банковская карта. Архивное фото
© Fotolia / svort
С банковских карт россиян за 2016 год хакеры украли более миллиарда рублей

Чарджбек по горячим следам

Впрочем, если вовремя сообразить, что вас "развели", шанс вернуть деньги по горячим следам все же есть, это схема чарджбек (сhargeback), которую предоставляют платежные системы Visa и Mastercard. Как правило, деньги не списываются со счета сразу — для проведения транзакции требуется от нескольких часов до суток.

"Если человек понял, что стал жертвой сомнительной операции, нужно написать заявление в банк о том, чтобы ее приостановили. Но это допустимо в том случае, когда деньги еще не списаны со счета", — говорит адвокат Гизятов.

В первую очередь нужно заблокировать карту, а затем написать заявление на чарджбек непосредственно в офисе банка, выпустившего карту. Главное здесь — не потерять время, быстрее ехать в офис и писать заявление о приостановке сомнительной операции.

Позже к заявлению нужно приложить подтверждающие документы — обращение в полицию о похищении денежных средств и, например, СМС-переписку с мошенниками.

Шансы на возврат денег в этом случае выше, но сработает это лишь в том случае, если деньги со счета не списываются моментально, как это часто происходит через интернет-банк.

© Fotolia / WutzkohВозможности мобильного телефона
© Fotolia / Wutzkoh
Возможности мобильного телефона

"Если деньги уже списались и заявление подано, банк может отказать в возврате со ссылкой на то, что эта операция уже исполнена и, по сути, возвращать средства неоткуда", — поясняет Гизятов.

Чарджбек — сложная и длительная процедура, строго регламентированная Правилами Международных платежных систем, предупреждают в Альфа-банке. Но она предусматривает много условий и ситуаций, при которых банк, выпустивший карту, может оспорить операцию и возместить средства клиенту.

"Например, с помощью чарджбека можно вернуть деньги в случае совершения операций в интернете, если банк, обслуживающий этот магазин, не требует ввода одноразового пароля для подтверждения операций (технология 3D Secure)", — объясняет Голенищев.

Когда возвращают

Разумеется, есть изощренные методы хищения, например кибератаки, направленные на банковские системы и взлом счетов. Банки в подобном случае встают на сторону клиентов, чьи счета опустошили мошенники.

"Поскольку в таких случаях взламывают счета сразу нескольких клиентов, служба безопасности банка сама выявляет случившееся, устанавливает непричастность владельцев карт и им возвращают деньги", — отмечает Топорнина. При этом, как отмечает юрист, доля таких хищений в общем объеме достаточно невелика — всего около 10%, так как это сложно и дорого в техническом плане.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБанковская карта
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Банковская карта

Как рассказали в Альфа-банке, средства клиентам возвращают, если их подвел банкомат: например, если карты были скопированы мошенниками посредством специальных накладок на банкомат (скимминговые устройства) или же мошенники изготовили поддельную карту, с помощью которой сняли деньги.

Впрочем, предупреждают юристы, если банкомат просто маскируется под устройство какого-либо банка, а на самом деле не имеет к нему никакого отношения (а бывают и такие случаи), предъявить к банку никаких претензий уже не удастся.

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