Аэропорт "Воронеж" за первое полугодие увеличил пассажиропоток на 42%

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Международный аэропорт "Воронеж" по итогам первого полугодия увеличил пассажиропоток на 42% по отношению к прошлому году, сообщает в понедельник правительство региона.

Реконструкция аэродромного комплекса международного аэропорта "Воронеж" позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing-737 и Airbus-319. Аэропорт в настоящее время выполняет регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также в Стамбул, Бишкек, Ереван и Ташкент. В весенне-летний период аэропорт обслуживает чартеры в Грецию, Болгарию и Турцию. Кроме того, авиакомпания из ОАЭ Flydubai осенью начнет летать в Воронеж.

В понедельник, 31 июля, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсудил вопросы, связанные с развитием аэропорта, с президентом международного аэропорта "Воронеж" Сергеем Журавлевым. Последний рассказал об итогах работы аэропорта за первое полугодие 2017 года.

"По отношению к прошлому году пассажиропоток увеличился на 42%. В июле он составил 71 тысячу пассажиров — это рекордный показатель за последние 20 лет. Существенно вырос и объем грузовых перевозок", — говорится в сообщении.